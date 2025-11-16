TV 247 logo
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      182 artigos

        HOME > blog

        A nova farsa norte-americana

        O governo de Donald Trump retoma a estratégia da mentira como argumento para o uso da força contra outro país. A vítima da vez é a Venezuela

        Porta-aviões Gerald Ford (Foto: International Press)

        A história dos ataques dos Estados Unidos a outras nações revela um padrão criminoso: governos norte-americanos, ao longo de décadas, recorrem a narrativas distorcidas - ou abertamente falsas - para justificar intervenções militares contra outros povos. O episódio do Golfo de Tonkin, em 1964, é emblemático: o governo do então presidente Lyndon Johnson afirmou que destroieres norte-americanos haviam sido atacados pelos vietnamitas, fato que autorizaria a escalada da Guerra do Vietnã; décadas depois, ficou comprovado que o ataque nunca ocorreu.

        Em 2003, o governo de George W. Bush repetiu o roteiro de mentiras ao divulgar que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa em seu território. Inspeções posteriores provaram que o Iraque não tinha tais arsenais, mas a mentira já havia mergulhado o país no caos. Pouco mais de uma década antes, em 1990, durante a Primeira Guerra do Golfo, a história das supostas incubadoras com bebes que teriam sido arrancadas por soldados iraquianos no Kuwait mobilizou a opinião pública mundial – provou-se falsa. A jovem que relatou o episódio era filha do embaixador do Kuwait nos EUA, e o depoimento, como se comprovou, fora produzido por uma agência de relações públicas.

        Outros casos completam essa lista de manipulações da opinião pública: a explosão do USS Maine, usada para justificar a guerra contra a Espanha em 1898, provavelmente foi um acidente; a Operação Northwoods, nos anos 1960, mostrou que setores do governo chegaram a propor atentados de falsa bandeira para culpar Cuba; golpes fomentados pela CIA na Guatemala, em 1954, e no Chile, em 1973, foram encobertos por discursos sobre “defesa da democracia”, enquanto interesses econômicos - como os da United Fruit - e a geopolítica regional estavam por detrás das operações. Em Granada, no Panamá ou mesmo no México do século XIX, o recurso à mentira serviu para sustentar ações de força que depois se revelaram desprovidas de verdade.

        E, agora, o governo de Donald Trump retoma a estratégia da mentira como argumento para o uso da força contra outro país. A vítima da vez é a Venezuela. A retórica descreve o país como “narcoestado”. Ainda que possam existir figuras venezuelanas ligadas ao tráfico, não se sustenta a narrativa, na dimensão apresentada por Washington, de relacionar Nicolas Maduro com as organizações criminosas. Da mesma forma que seria incorreto relacionar o presidente norte-americano com os seus compatriotas que vivem do narcotráfico, pois que eles existem, existem. Além do fato de a Venezuela não ser considerada um grande produtor de cocaína.

        A acusação funciona como ferramenta política para justificar operações clandestinas, presença militar no Caribe e planos de ataques seletivos sob o pretexto do combate ao narcotráfico. Paralelamente, medidas econômicas de grande impacto, como tarifas punitivas e o bloqueio de operações petrolíferas, mostram que o eixo central da disputa não é apenas moral ou de segurança. A verdade está no fato de a Venezuela deter as maiores reservas de petróleo do mundo, e no desejo norte-americano de reordenar o mercado energético global e de recuperar influência geopolítica na América Latina.

        O padrão se repete: primeiro constrói-se a narrativa; depois, busca-se a legitimação pública da intervenção; por fim, redesenham-se os interesses estratégicos. No caso venezuelano, é difícil ignorar que o petróleo ocupa o lugar que outrora foi do “comunismo”, das “armas inexistentes” ou das “agressões fabricadas”. O discurso da ameaça serve como cortina para a verdadeira disputa - econômica e geopolítica.

        A pergunta que se impõe, diante desses precedentes, não é se a Venezuela representa um perigo real aos Estados Unidos, mas o que o governo Trump tem a ganhar ao fabricar esse perigo. A resposta parece antiga, conhecida e repetida: petróleo, poder e controle.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

