TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      231 artigos

        HOME > blog

        A regulação das redes e o exemplo que vem da Espanha

        A Espanha decidiu agir e proibiu acesso de menores de 16 anos às redes sociais, anunciando ainda a responsabilização direta de executivos por conteúdos ilegais

        Usuário de rede social (Foto: Unsplash)

        O ambiente digital deixou de ser apenas um espaço de convivência e expressão. Transformou-se, em muitos casos, em um território sem lei, onde o ódio, a mentira e a manipulação se espalham em velocidade industrial. Não por acaso, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez classificou as redes sociais como um verdadeiro “faroeste digital” ao anunciar, em fevereiro de 2026, um dos pacotes regulatórios mais duros já vistos na Europa.

        A Espanha decidiu agir. Entre as medidas anunciadas estão a proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais, a obrigação legal de verificação efetiva de idade - indo muito além da ficção das caixas de seleção -, a responsabilização direta de executivos das plataformas pela circulação de conteúdos ilegais e de ódio e, talvez o ponto mais disruptivo, a criminalização da manipulação algorítmica que amplifica desinformação e violência simbólica em nome do lucro. Ao lado disso, Madri lidera a chamada “Coalizão dos Digitalmente Dispostos”, unindo países europeus para coordenar regras e fiscalização.

        A lógica é simples: se o dano é sistêmico, a resposta precisa ser estrutural. A Austrália segue caminho semelhante, endurecendo a legislação, impondo multas pesadas e exigindo das plataformas uma postura ativa na proteção de crianças, adolescentes e da própria democracia. Não se trata de censura, mas de responsabilidade. O mesmo princípio que rege outros setores da economia precisa valer para as big techs: quem lucra com a atividade responde por seus efeitos.

        No Brasil, seguimos tratando o tema como disputa ideológica ou pauta circunstancial, quando ele já se tornou um problema de segurança institucional, saúde mental e coesão social. As redes não apenas refletem o ódio: elas o organizam, o monetizam e o impulsionam. Mentiras repetidas em escala passam a disputar espaço com a verdade; campanhas coordenadas corroem eleições, reputações e políticas públicas.

        É por isso que o país precisa, com urgência, de um pacto entre os Três Poderes para enfrentar o caos digital - nos moldes do Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Um acordo entre os poderes da República, suprapartidário, com compromissos claros, prazos definidos e prioridade absoluta. Não para daqui a dois anos, não para depois das eleições, mas para este semestre.

        Executivo, Legislativo e Judiciário precisam atuar de forma coordenada para aprovar regras, garantir fiscalização, definir responsabilidades e proteger especialmente crianças e jovens. O atraso custa caro: cada mês sem regulação fortalece um modelo de negócio baseado no conflito permanente e na radicalização.

        A Espanha e a Austrália mostram que é possível agir. O Brasil precisa decidir se continuará refém do “velho oeste digital” ou se assumirá, de uma vez por todas, a tarefa de civilizar o espaço público online. Porque democracia também se defende no algoritmo - e o tempo para isso é agora.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados