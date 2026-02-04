Pautas positivas e o favoritismo de Lula

Lula chega ao ano eleitoral em posição de força para a disputa pela reeleição. Não se trata de otimismo retórico nem de torcida organizada, mas de uma leitura objetiva dos cenários político, econômico e social que se apresentam ao país. Independentemente de quem venha a ser o adversário, o presidente entra no jogo respaldado por uma sequência de notícias positivas que dialogam diretamente com o cotidiano da população e atravessam diferentes classes sociais.





Depois de anos de perda de poder de compra, o governo Lula retomou a política de aumento real do salário mínimo, impactando positivamente a renda de milhões de trabalhadores, aposentados e beneficiários de políticas sociais. A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a redução do imposto a ser pago para quem ganha deste valor até R$ 7.350 é outro exemplo concreto de como decisões macroeconômicas se transformam em alívio imediato no orçamento familiar. Menos imposto retido na fonte significa mais dinheiro circulando no comércio local, mais consumo e mais fôlego para quem vive no limite do mês.





Os indicadores gerais da economia também ajudam a compor esse quadro. A trajetória de queda do dólar e a quebra recorrente de recordes da Bolsa de Valores não são apenas números para analistas financeiros: traduzem maior confiança global no país, estabilidade institucional e expectativa de crescimento. Isso se traduz em mais investimentos, mais crédito e melhores condições para a atividade produtiva. Ao mesmo tempo, o desemprego atingiu uma das menores taxas da série histórica, recolocando milhões de brasileiros no mercado de trabalho e devolvendo dignidade a quem estava à margem.





Há ainda políticas com forte apelo simbólico e prático, como o Gás do Povo, que ataca diretamente um dos itens mais sensíveis do custo de vida das famílias mais pobres. Quando o preço do gás cabe no bolso, a macroeconomia deixa de ser uma abstração e passa a ser sentida dentro da cozinha das pessoas. É esse tipo de medida que ajuda a explicar por que, mesmo em meio a um ambiente político polarizado, o governo consegue sustentar uma base social ampla.





Nada disso significa que o desafio esteja superado. Pelo contrário. Se os resultados econômicos criam um terreno favorável, a disputa política exige algo além dos indicadores: conexão, comunicação e presença. O grande desafio dos próximos meses será transformar essas conquistas em narrativa compreensível e próxima da vida real, reduzindo a rejeição ao presidente em setores da população que outrora já caminharam junto com o Presidente. Isso é especialmente verdadeiro nos estados da região Sul, onde há espaço evidente para crescimento entre as classes médias e baixas, muitas vezes mais sensíveis ao discurso do cotidiano do que às estatísticas nacionais.





Se o governo conseguir aprofundar esse diálogo, mostrando que as mudanças já chegaram à mesa, ao emprego e à renda das famílias, Lula não apenas chega forte à reeleição - chega como favorito, ancorado na experiência histórica de quem sabe que eleição se vence quando a economia melhora e as pessoas percebem e sentem isso na própria vida.