Lula lidera com vantagem estreita sobre Flávio, Tarcísio e Michelle no 2º turno, aponta pesquisa Meio Ideia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em situação de empate técnico com três nomes ligados ao bolsonarismo em simulações de segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os dados mostram um cenário de disputa acirrada contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com diferenças dentro da margem de erro do levantamento. As informações são da pesquisa Meio Ideia, divulgada nesta quarta-feira (4), segundo a Folha de São Paulo.

De acordo com o estudo, Lula registra 45,8% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que soma 41,1%. Na simulação com Tarcísio de Freitas, o presidente marca 44,7%, enquanto o governador paulista alcança 42,2%. Já no confronto com Michelle Bolsonaro, o atual chefe do Executivo aparece com 45%, frente a 40,7% da ex-primeira-dama. Em todos esses cenários, a diferença está dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa também mostra uma mudança em relação ao levantamento realizado em janeiro. Naquele momento, Lula vencia Michelle e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno e empatava apenas com Tarcísio. Agora, o empate técnico se estende aos três nomes associados ao campo bolsonarista.

Em outras simulações de segundo turno, o presidente mantém vantagem mais confortável. Lula aparece com 45% contra 38% do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), 45% frente a 34% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e 45% diante de 34,5% do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), Lula soma 45,4%, enquanto o adversário registra 21%. Nos cenários com Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o petista também lidera com folga.

Nos cenários estimulados de primeiro turno, Lula aparece numericamente à frente em todas as sete simulações em que seu nome é testado. Em uma delas, com Flávio Bolsonaro, Zema e Eduardo Leite como principais concorrentes, o presidente marca 38,7% das intenções de voto, contra 35,3% do senador do PL, configurando novamente empate técnico. Em outro cenário, com Flávio Bolsonaro e Ratinho Jr., Lula amplia a vantagem, com 39,5%, ante 32% do senador e 8,8% do governador paranaense.

Quando Tarcísio de Freitas é o principal adversário no primeiro turno, Lula alcança 40% das intenções de voto, enquanto o governador paulista soma 35%, e Romeu Zema fica com 6,5%. Em uma das simulações em que Michelle Bolsonaro é apresentada como candidata do bolsonarismo, o presidente aparece com 38,5%, frente a 33% da ex-primeira-dama. Zema novamente registra 6,5%.

O levantamento também testou o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como possível candidato do PT. Em um cenário de primeiro turno, Haddad marca 36,2%, contra 34,5% de Flávio Bolsonaro. Em outro, aparece com 36,4%, praticamente empatado com Tarcísio de Freitas, que soma 36%. No segundo turno, Haddad teria 41,8% contra 40% de Flávio e 42% diante de 39% de Ratinho Jr. Já em um confronto direto com Tarcísio, o ministro ficaria atrás, com 40,5%, ante 44,5% do governador.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem livremente em quem votariam se a eleição fosse hoje, Lula aparece com 33% das menções, um ponto percentual a mais do que no levantamento anterior. Flávio Bolsonaro apresentou crescimento expressivo, passando de 6,6% para 16,3%. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível, caiu de 9,5% para 8%, variação dentro da margem de erro. Os demais nomes citados ficaram abaixo de 5%.

Lula também lidera o índice de rejeição. Ao serem questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 44% mencionaram o presidente. Flávio Bolsonaro aparece em seguida, com 34%, seguido por Fernando Haddad, com 30%, e Michelle Bolsonaro, com 29,4%.

O levantamento indica ainda que 62% dos eleitores afirmam já ter decidido seu voto para presidente, enquanto 38% dizem estar indecisos. Sobre a avaliação do governo, 51% dos entrevistados consideram que Lula não merece continuar no cargo, contra 47% que avaliam o oposto, e 2% que não souberam responder.

A pesquisa ouviu 1,5 mil pessoas por meio de entrevistas telefônicas, realizadas entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2). O intervalo de confiança é de 95%, e o estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08425/2026. O levantamento foi financiado pelo instituto Meio Ideia.