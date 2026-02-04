Lula é aprovado por 46,6% e desaprovado por 51,4%, diz Meio/Ideia

247 - A pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (4) mostra que a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece estável, com leve vantagem da desaprovação sobre a aprovação. Segundo o levantamento, 51,4% dos brasileiros dizem desaprovar a forma como Lula conduz o governo, enquanto 46,6% afirmam aprovar sua atuação à frente do Executivo federal.

Os dados indicam que as oscilações em relação ao levantamento anterior, realizado em janeiro, ocorreram dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Na ocasião, a desaprovação era de 50%, enquanto a aprovação atingia 47%, o que reforça o cenário de estabilidade apontado pela pesquisa.

Ao avaliar o governo de forma mais ampla, 22,3% dos entrevistados classificam a gestão como boa. Outros 19% consideram o desempenho regular, enquanto 18,7% avaliam o governo como ruim e 26% o definem como péssimo. O percentual de eleitores que não souberam ou preferiram não responder soma 2,2%.

O levantamento também detalhou a percepção dos brasileiros sobre áreas específicas da administração federal. A segurança pública aparece como o setor com pior avaliação. Nesse tema, 32,9% dos entrevistados consideram a atuação do governo péssima, e 19,4% a classificam como ruim. Em sentido oposto, 14% avaliam a gestão como boa, enquanto 23,3% a consideram regular.

Na área econômica, que apresenta os melhores resultados relativos para o governo, 24% dos entrevistados atribuíram o conceito “bom”. Outros 22% classificaram a condução da economia como regular, 14% como ruim e 27% como péssima, revelando uma divisão significativa de opiniões entre os eleitores.

A pesquisa também investigou a percepção do eleitorado sobre uma eventual continuidade de Lula no cargo após as eleições de 2026. Para 51% dos entrevistados, o presidente não merece seguir no comando do país, enquanto 47% avaliam que ele merece a reeleição.

O levantamento Meio/Ideia está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08425/2026-BRASIL. Ao todo, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026, com nível de confiança de 95%.