A religião como tecnologia de guerra no século XXI

Enquanto acusa adversários de teocracia, o próprio Ocidente continua mobilizando narrativas religiosas para legitimar guerras, moldar percepções públicas e mobilizar soldados. No século XXI, a fé não desapareceu do campo de batalha. Ela foi transformada em tecnologia estratégica de poder.

Quando Deus volta ao campo de batalha

A modernidade vendeu uma promessa sedutora: a de que a religião teria sido empurrada para o espaço privado e que as guerras passariam a obedecer à gramática limpa da razão de Estado. A realidade é mais áspera. A fé não saiu do conflito. Ela apenas trocou de função. Saiu do centro institucional e reapareceu como linguagem de mobilização, como cola moral, como repertório simbólico capaz de fazer sociedades aceitarem o inaceitável.

No século XXI, essa permanência fica mais visível porque a guerra passou a exigir mais do que força militar. Ela exige legitimidade. Exige narrativa. Exige capacidade de enquadrar o conflito como necessidade histórica, como defesa civilizacional, como resposta moral a um mal absoluto. Nesse terreno, a religião entrega algo que a propaganda secular raramente oferece com a mesma potência: sentido. Um sentido que organiza medo, sacrifício, obediência e identidade coletiva em torno de uma história simples, carregada de destino.

Por isso, a religião funciona hoje como tecnologia de guerra. Não no sentido místico, mas no sentido político e operacional: um instrumento para transformar disputas materiais em cruzadas morais, para converter cálculo estratégico em missão, para reduzir hesitação a dever. É aqui que nasce a contradição central do artigo. Os mesmos poderes que apontam o dedo para “teocracias”, como se fossem exotismo irracional, recorrem com naturalidade a gramáticas sagradas quando precisam mobilizar seus próprios públicos, justificar escaladas e disciplinar dúvidas. O sagrado vira defeito no inimigo e vira combustível no aliado. A guerra, então, continua falando a língua de Deus, mesmo quando jura que é laica.

A genealogia da guerra sagrada

A utilização da religião como instrumento de mobilização política não é um fenômeno recente nem excepcional. Ela acompanha a própria história da guerra organizada. Muito antes da consolidação dos Estados modernos, líderes políticos e instituições religiosas já compreendiam que a linguagem do sagrado possuía uma capacidade singular de transformar conflitos materiais em causas morais capazes de mobilizar sociedades inteiras.

Um dos exemplos mais conhecidos dessa dinâmica ocorreu durante as Cruzadas medievais. Em 1095, no Concílio de Clermont, o papa Urbano II convocou cavaleiros europeus a marcharem rumo a Jerusalém sob o argumento de que participariam de uma missão espiritual. A guerra foi apresentada como dever religioso e como caminho para a remissão dos pecados. Ao enquadrar uma campanha militar dentro de uma narrativa de salvação, o discurso religioso transformou um conflito político em missão sagrada. O resultado foi uma mobilização continental que dificilmente teria ocorrido apenas com base em interesses estratégicos.

Esse mecanismo reapareceu em diferentes momentos da história moderna. Durante o século XIX, por exemplo, a expansão territorial dos Estados Unidos foi frequentemente acompanhada pela ideologia do chamado Destino Manifesto. A conquista do Oeste e a incorporação de novos territórios eram apresentadas por muitos líderes políticos e religiosos como parte de um plano providencial. A expansão territorial aparecia, portanto, não apenas como projeto político e econômico, mas como cumprimento de uma missão histórica supostamente inscrita na própria ordem do mundo.

No século XX, a Guerra Fria ofereceu outro exemplo eloquente dessa mobilização simbólica. O confronto entre Estados Unidos e União Soviética foi frequentemente descrito em termos morais e civilizacionais. Em discursos políticos e campanhas ideológicas, o bloco ocidental aparecia associado à tradição religiosa judaico-cristã, enquanto o adversário comunista era retratado como representante do ateísmo e da negação dos fundamentos espirituais da civilização. Uma disputa geopolítica complexa era transformada em narrativa moral simples, capaz de mobilizar sociedades inteiras em torno da ideia de defesa da civilização.

Esses episódios revelam um padrão recorrente. A religião oferece uma linguagem particularmente eficaz para organizar percepções coletivas sobre a guerra. Ao atribuir significado transcendente aos conflitos, ela reduz ambiguidades morais, fortalece identidades coletivas e amplia a disposição ao sacrifício. A violência política deixa de ser percebida apenas como cálculo estratégico e passa a ser interpretada como participação em uma missão histórica dotada de significado moral.

O mundo contemporâneo não rompeu com esse padrão. O que mudou foram os meios pelos quais essas narrativas circulam e se consolidam. Se, no passado, a mobilização religiosa dependia sobretudo de instituições e autoridades espirituais, hoje ela se difunde também por meio da política, da mídia e das redes de comunicação que moldam percepções públicas em escala global. A linguagem do sagrado continua oferecendo uma ferramenta poderosa para transformar disputas de poder em batalhas morais compreensíveis para sociedades inteiras.

A religião não reaparece nas guerras contemporâneas como resquício do passado. Ela permanece como uma das linguagens mais eficazes para transformar disputas materiais em narrativas moralmente compreensíveis para sociedades inteiras. O século XXI não eliminou essa lógica. Apenas a incorporou a formas mais sofisticadas de mobilização psicológica e disputa simbólica.

Religião como tecnologia psicológica de guerra

Se a história mostra que a religião sempre esteve presente na mobilização da guerra, o mundo contemporâneo revela uma transformação importante. A fé deixou de aparecer principalmente como instituição que convoca conflitos e passou a operar como linguagem simbólica capaz de organizar percepções coletivas sobre eles. Em vez de declarar guerras religiosas, as sociedades modernas passaram a enquadrar guerras políticas dentro de narrativas morais profundamente marcadas por referências espirituais.

Essa mudança está diretamente ligada à natureza das guerras contemporâneas. Conflitos modernos não são travados apenas no terreno físico. Eles se desenvolvem também no campo das percepções públicas, da legitimidade moral e da mobilização social. Estados precisam convencer suas próprias populações de que determinados conflitos são necessários, inevitáveis ou moralmente justificados. É nesse ponto que a religião continua oferecendo um recurso poderoso.

Narrativas inspiradas em tradições religiosas possuem três características particularmente úteis para esse tipo de mobilização. Primeiro, elas simplificam conflitos complexos ao transformá-los em confrontos morais claros. Segundo, criam identidades coletivas fortes, capazes de distinguir com nitidez o “nós” e o “eles”. Terceiro, atribuem significado transcendente ao sacrifício individual, permitindo que perdas humanas sejam interpretadas como parte de uma causa maior.

Quando esses elementos entram em circulação dentro do discurso político, a guerra deixa de ser percebida apenas como decisão estratégica. Ela passa a ser apresentada como defesa de valores fundamentais, como luta contra forças consideradas ameaçadoras ou como missão histórica. Esse enquadramento reduz ambiguidades morais e facilita a mobilização emocional das sociedades.

No século XXI, essa dinâmica tornou-se ainda mais potente porque as narrativas circulam em um ambiente de comunicação instantânea. Discursos políticos, símbolos religiosos e referências morais podem ser amplificados por meios de comunicação globais e redes sociais, atingindo públicos muito mais amplos do que em períodos anteriores. A linguagem da guerra torna-se, portanto, também uma disputa por significado.

Nesse contexto, a religião opera como uma tecnologia psicológica de mobilização. Ela fornece símbolos, metáforas e narrativas capazes de organizar percepções coletivas sobre o conflito. Ao transformar disputas materiais em histórias moralmente compreensíveis, essa linguagem ajuda a construir legitimidade política e a sustentar a mobilização social necessária para a guerra.

O ponto central não é que guerras contemporâneas sejam propriamente religiosas. O que se observa é que narrativas inspiradas em tradições espirituais continuam oferecendo uma gramática poderosa para explicar, justificar e mobilizar sociedades em torno da violência política. É justamente essa gramática que reaparece, de maneira particularmente visível, na cultura estratégica dos Estados Unidos.

Armagedom e a cultura estratégica dos Estados Unidos

A influência de narrativas religiosas na política internacional contemporânea torna-se particularmente visível quando se observa a cultura estratégica dos Estados Unidos. Embora o país se apresente institucionalmente como um Estado secular, elementos provenientes da tradição religiosa continuam atravessando discursos políticos, identidades nacionais e percepções de guerra. Em momentos de tensão internacional, essas referências reaparecem como linguagem capaz de enquadrar conflitos em termos morais e civilizacionais.

Durante a Guerra Fria, por exemplo, o confronto com a União Soviética foi frequentemente descrito dentro de uma moldura simbólica que opunha valores espirituais e materialismo ateu. Discursos políticos apresentavam o bloco ocidental como herdeiro da tradição judaico-cristã, enquanto o adversário comunista era retratado como ameaça à própria base moral da civilização.

Durante a Guerra Fria, esse enquadramento chegou a aparecer de forma explícita no discurso presidencial americano. Em 1983, Ronald Reagan descreveu a União Soviética como um “império do mal”, expressão que rapidamente se tornou símbolo da retórica moral que acompanhava o conflito. A disputa geopolítica entre duas potências nucleares era apresentada não apenas como competição estratégica, mas como confronto entre sistemas morais incompatíveis.

Ao converter um adversário político em figura quase metafísica do mal, o discurso reforçava uma narrativa que mobilizava imaginários religiosos profundamente enraizados na cultura política americana.

Esse tipo de enquadramento não desapareceu com o fim da Guerra Fria. Ao longo das últimas décadas, referências morais e religiosas continuaram aparecendo em discursos que procuram explicar conflitos internacionais para o público americano.

Dentro desse universo simbólico, imaginários escatológicos também encontram espaço em setores da cultura política e religiosa do país. Em determinados círculos religiosos, conflitos no Oriente Médio são interpretados à luz de narrativas bíblicas associadas ao fim dos tempos.

Esse imaginário não determina sozinho a política externa dos Estados Unidos, que continua sendo conduzida por interesses estratégicos e cálculos de poder. No entanto, ele influencia o ambiente cultural no qual decisões políticas são interpretadas e debatidas.

Conclusão: quando a guerra fala a linguagem do sagrado

A história moderna costuma apresentar a guerra como produto de cálculos estratégicos, interesses materiais e disputas de poder entre Estados. Essa interpretação é correta, mas incompleta.

No século XXI, portanto, a religião não desapareceu da guerra. Ela foi incorporada ao repertório simbólico que acompanha a disputa por legitimidade e poder no sistema internacional. A fé continua fornecendo narrativas, metáforas e identidades capazes de mobilizar sociedades em torno da violência política.

A guerra pode ter se tornado mais tecnológica, mais global e mais sofisticada em seus instrumentos. Satélites, inteligência artificial e sistemas de vigilância moldam hoje o campo de batalha. No entanto, por trás dessas tecnologias avançadas continua operando um mecanismo muito antigo de mobilização humana.

Mesmo na era das armas hipersônicas e da informação em tempo real, guerras ainda precisam de histórias capazes de dar sentido ao medo, ao sacrifício e à violência. E, repetidas vezes, essas histórias continuam sendo escritas na linguagem do sagrado.

Artigo publicado originalmente em