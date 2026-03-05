EUA reafirmam apoio militar a Israel em conversa entre ministros da guerra

247 - O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, conversou na noite de quarta-feira (4), com o secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, em um diálogo que reafirmou o apoio militar de Washington. Durante a conversa, Hegseth elogiou o nível de coordenação entre os dois países e expressou apoio à continuidade das ações militares de Israel.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Defesa de Israel, Hegseth destacou a cooperação militar entre os dois aliados e encorajou o governo israelense a prosseguir com suas operações. A informação foi publicada pelo The Times of Israel, que citou um comunicado oficial do ministério israelense.

Segundo o registro da conversa divulgado pelas autoridades israelenses, o secretário da Guerra dos Estados Unidos elogiou a cooperação militar “sem precedentes” entre os dois países.

No mesmo comunicado, Hegseth também transmitiu uma mensagem direta ao ministro israelense. De acordo com o texto, ele incentivou Katz a manter o curso das operações, afirmando: “Continue até o fim, estamos com vocês.”

A conversa ocorre em meio ao estreito alinhamento estratégico entre Estados Unidos e Israel no campo militar. O comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa de Israel destacou que a coordenação entre as forças armadas dos dois países tem sido intensificada, refletindo a parceria histórica entre Washington e Tel Aviv em questões de segurança e defesa.