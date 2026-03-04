Governo Trump afirma que envio de tropas ao Irã não faz parte do plano "neste momento"

247 - O envio de soldados dos Estados Unidos ao território do Irã não integra, neste momento, o planejamento da agressão militar em curso, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (4). "Elas (tropas) não fazem parte do plano desta operação neste momento, mas certamente eu jamais retirarei as opções militares em nome do presidente dos Estados Unidos ou do comandante-em-chefe, e ele, sabiamente, não faz o mesmo por si próprio", afirmou a secretária de imprensa Karoline Leavitt. As informações são da CNN Brasil.

A manifestação ocorreu após o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, declarar que os Estados Unidos começarão a "atacar progressivamente mais profundamente em território iraniano". O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, também afirmou que a ofensiva ainda está em fase inicial. Estados Unidos e Israel iniciaram no sábado (28) uma série de ataques e agressões contra o país persa.

Em resposta, o governo do Irã lançou ataques contra países do Oriente Médio que abrigam bases militares estadunidenses, entre eles Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque. No domingo (1º), a mídia estatal iraniana informou que o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, teria sido uma das vítimas dos ataques realizados por forças dos Estados Unidos e de Israel.

Após o anúncio, o Irã ameaçou promover a "ofensiva mais pesada" de sua história. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou que considera a retaliação contra Israel e os Estados Unidos um "direito e dever legítimo". O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou: "é melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista".

Na véspera, ele já havia dito que os ataques continuarão "ininterruptos durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para alcançarmos nosso objetivo de PAZ EM TODO O ORIENTE MÉDIO E, DE FATO, NO MUNDO!".