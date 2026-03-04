Ataque de submarino dos EUA contra navio iraniano deixa dezenas de mortos (vídeo)

247 - Os Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira (4) ter realizado um ataque de submarino contra um navio de guerra iraniano nas proximidades da costa do Sri Lanka, na Ásia. A informação foi divulgada por autoridades estadunidenses e repercutida por veículos internacionais. De acordo com números divulgados pela Marinha e pelo Ministério da Defesa do Sri Lanka, pelo menos 80 pessoas morreram e outras 78 ficaram feridas após a ação militar ocorrida durante a madrugada.

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmou a operação militar no Oceano Índico. "Os EUA afundaram um navio de guerra iraniano no Oceano Índico".

O episódio ocorre no contexto de uma escalada de confrontos entre Washington e Teerã iniciada no último sábado (28), quando forças dos EUA começaram uma série de ataques contra o Irã. Desde então, mais de mil pessoas morreram no território iraniano, segundo estimativas citadas por autoridades e pela imprensa internacional.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tentou justificar as ações militares e afirmou que o governo iraniano busca desenvolver bombas nucleares. Mas o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, declarou que inspetores da Organização das Nações Unidas não encontraram evidências para comprovar a existência de um programa de armas nucleares em andamento no país asiático.

Reação militar do Irã

Em resposta à ofensiva dos EUA, um míssil balístico lançado pelo Irã atingiu a base aérea de Al-Udeid, localizada no Catar. A instalação é considerada a maior base militar dos EUA no Oriente Médio.

O Ministério da Defesa catariano informou que o ataque não deixou vítimas. A informação foi divulgada em comunicado oficial na noite de terça-feira e publicada pela agência Anadolu, que citou autoridades do governo do Catar. Imagens de satélite analisadas posteriormente indicam que um radar estratégico avaliado em cerca de US$ 1,1 bilhão pode ter sido destruído no local.

Irã fala em conflito prolongado

Autoridades iranianas também sinalizaram que o país se prepara para uma escalada prolongada no confronto com Washington e seus aliados. O porta-voz do Ministério da Defesa do Irã, general Reza Talai-Nik, afirmou nesta terça-feira (3) que as forças iranianas estão prontas para sustentar uma guerra de longa duração contra os EUA e Israel.

Já o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, declarou que o país não considera os Estados do Golfo Pérsico como adversários diretos no atual cenário militar. Segundo ele, o confronto ocorre principalmente com os Estados Unidos após os ataques iniciados no último sábado.

As declarações foram divulgadas pela mídia estatal iraniana, que repercutiu o posicionamento do ministro em meio ao aumento das tensões na região.

Alianças e cenário geopolítico

O conflito também reflete um cenário geopolítico complexo no Oriente Médio. Formalmente, os Estados Unidos mantêm parcerias estratégicas com diversos países da região, incluindo Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait, Egito e Síria.

Por outro lado, o Irã possui vínculos com atores regionais e organizações aliadas, como o Paquistão, o Hezbollah — grupo baseado no Líbano — e forças associadas no Iêmen.

A sucessão de ataques e respostas militares tem ampliado o risco de um confronto mais amplo no Oriente Médio e em áreas estratégicas do Oceano Índico, onde rotas marítimas e interesses militares internacionais se cruzam.

