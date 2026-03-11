A Sindemia do Século XXI: o capitalismo no intestino e o fim da escala 6x1 como urgência nutricional

Você já sentiu um "frio na barriga" antes de uma reunião difícil ou percebeu que seu intestino trava completamente em semanas de prazos apertados? Isso não é coincidência. No Brasil de 2026, a saúde mental tornou-se a preocupação central das famílias, mas a resposta que recebemos do mercado é quase sempre individualista: "coma melhor", "medite", "faça terapia".

O problema é que essas recomendações ignoram a Sindemia do Século XXI. O termo "sindemia" (SWINBURN et al., 2019) descreve quando duas ou mais doenças interagem de forma a potencializar o estrago, alimentadas por um contexto social injusto. Aqui, falamos da união entre a precariedade do trabalho, o colapso mental e a má nutrição. O nosso sistema digestivo é o primeiro a "ler" a exploração do capital, e que sem tempo livre — como o proposto pelo fim da escala 6x1 — a autonomia alimentar é um mito.

A ciência já comprovou que o nosso intestino possui uma rede de neurônios tão vasta que é chamada de "segundo cérebro". Ele produz cerca de 90% da serotonina do corpo, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. No entanto, essa comunicação é uma via de mão dupla: o cérebro avisa o intestino quando estamos sob ameaça (MAYER, 2011).

Para um trabalhador na escala 6x1, o estado de "ameaça" é crônico. O corpo vive inundado de cortisol, o hormônio do estresse. Biologicamente, quando o cortisol está alto, o corpo entende que você precisa de energia rápida para "sobreviver", o que desregula os sinais de fome e saciedade e aumenta o desejo por alimentos ultraprocessados, ricos em gordura e açúcar refinado. Não é falta de força de vontade; é o seu corpo tentando sobreviver ao cansaço.

O conceito de Nutricídio vai além da ausência de comida. Ele descreve o extermínio da saúde de populações através da imposição de um sistema alimentar doente. É importante entender: o nutricídio acontece quando o sistema rouba o seu tempo.

O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) é enfático: saúde se faz com "comida de verdade" e comensalidade (comer com calma e companhia). Mas como aplicar isso se o trabalhador gasta 3 horas no transporte e tem apenas um dia de folga na semana? Esse dia de folga único é usado para o "coma de exaustão" ou para resolver pendências domésticas. O resultado é a dependência de produtos prontos, que pioram a ansiedade e a depressão, criando um ciclo vicioso.

Defender o fim da escala 6x1 não é apenas uma pauta trabalhista; é uma intervenção nutricional. O corpo humano precisa de ciclos de descanso para que o sistema parassimpático (responsável pela digestão e recuperação) atue.

A manutenção de seis dias de trabalho priva o indivíduo do chamado "tempo de regeneração". Sem esse tempo, o trabalhador entra em um estado de inflamação de baixo grau. A redução da jornada de trabalho permitiria que o ato de cozinhar e se alimentar deixasse de ser um fardo e voltasse a ser um direito. Nutrir-se com dignidade exige tempo para escolher, preparar e, acima de tudo, para descansar.

Precisamos parar de tratar a nutrição como uma lista de "pode e não pode" e começar a tratá-la como um direito político. A saúde do seu intestino está diretamente ligada ao número de horas que você vende para o mercado.

Lutar pelo fim da escala 6x1 e por políticas que combatam o nutricídio é a única forma de garantir que a classe trabalhadora não apenas sobreviva, mas floresça. A verdadeira revolução começa pela reconquista do nosso tempo e, consequentemente, da nossa biologia.

