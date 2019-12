A tática do gaslighting, a CIA e junhos de 2013

Gaslighting é uma técnica de manipulação que leva o interlocutor a duvidar de sua própria sanidade.

É comum em relacionamentos abusivos, mas também é uma técnica de psyops – operações psicológicas – usadas nas mídias sociais para fortalecer o projeto imperialista capitalista internacional para sutilmente fazer pessoas que criticam o projeto aparecerem como doidos.

Uma técnica de gaslighting sobre questões geopolíticas é de ridicularizar qualquer pessoa que sugere que o governo estadunidense e suas alinhadas do Norte estão engajados em práticas imperialistas na América do Sul (fato que é facilmente comprovado pela análise dos últimos 100 anos da história).

O MBL faz isso desde a época do golpe de 2016. Qualquer um que questionar o relacionamento do grupo com os petro-bilionários irmãos Koch – atores importantes do estado integral da EUA - é ridicularizado por "acusar o MBL de ser agentes da CIA". Aliás, o MBL tem uma categoria de doação mensal chamado "agente da CIA", a fim de ridicularizar o conceito.

Durante a época do golpe, jornalistas gringos ao serviço do império frequentemente atacaram qualquer pessoa nas mídias sociais que sugeriram que os Estados Unidos estavam envolvidos na Lava Jato – fato que o próprio Departamento da Justiça assume no seu próprio site – por achar que “todos jornalistas americanos trabalham para a CIA”.

Lula não falou que a CIA estava envolvida nos manifestações de 2013. Ele falou que os Estados Unidos estavam envolvidos. Isso é fácil de verificar. A equipe da campanha eleitoral de Obama estava operando as mídias sociais do PDSB durante as manifestações de junho. Os Irmãos Koch financiaram e treinaram o MBL. Além disso, qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo de Gramsci e a história do PT deve entender que ele está falando sobre o estado expandido, ou integral, e não apenas o governo e suas instituições.

Então, quando alguns atores afiliados do PSOL reduziram o que Lula falou a um simples teoria de conspiração envolvendo a CIA, isso representa uma forma de Gaslighting. Este gaslighting serve aos interesses de quem?

1) Jornal inglês The Guardian fala da ligação entre o MBL e os irmãos Koch (leia mais)

2) Março, 2013 - PSDB 'importa' estrategista de Obama para ajudar Aécio (leia mais)

3) Secretário Adjunto do Departamento da Justiça Kenneth Blanco gaba sobre o colaboração internacional atras do investigação contra Lula (assista)