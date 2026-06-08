Alcançando aquilo que Israel não conseguiu alcançar por meio da guerra

O “Conselho da Paz”, estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para resolver o conflito em Gaza, inclui duas figuras que evocam fortes impressões negativas na memória coletiva palestina, com base em suas experiências anteriores na Palestina ocupada: Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico e criminoso de guerra no Iraque em 2003, que também atuou como enviado do Quarteto à Palestina ocupada durante o mandato do ex-primeiro-ministro palestino Salam Fayyad; e Nikolay Mladenov, Alto Representante do Conselho da Paz, que anteriormente atuou como Coordenador Especial da ONU para o Processo de Paz no Oriente Médio e Representante Especial da ONU para o Território Palestino Ocupado entre 2015 e 2020.

Ambos trabalharam na Palestina ocupada e deixaram o território após causar imensos danos ao povo palestino e à sua justa causa, dando cobertura para que Israel continuasse seus crimes sob o pretexto da autodefesa e do combate ao terrorismo. Ambos foram membros do Quarteto, que entrou em declínio sob a liderança de Blair e, efetivamente, deixou de existir sob a atuação de Mladenov.

Tony Blair foi nomeado pelo ex-presidente dos EUA, George W. Bush, em 2007, como recompensa por seu papel na guerra ilegal contra o Iraque em 2003. Permaneceu no cargo até 2015. Sua missão era “auxiliar na reforma das instituições da Autoridade Palestina e abordar questões de segurança e econômicas”. Durante seu mandato, o general norte-americano Keith Dayton foi designado para treinar as forças de segurança palestinas.

Blair e Fayyad também são creditados por um programa que facilitou empréstimos para que funcionários da Autoridade Palestina comprassem casas, apartamentos e carros. Quando Blair deixou o cargo — sem que ninguém lamentasse sua saída —, as forças de segurança palestinas haviam se transformado em um aparato de coordenação de segurança e repressão aos protestos palestinos. Funcionários e agentes de segurança tornaram-se reféns dos bancos, aguardando seus salários no fim do mês. Isso reduziu sua preocupação com a ocupação e seus crimes, já que seu foco principal passou a ser o pagamento das prestações e o cumprimento de suas obrigações financeiras.

Em seus últimos dias, Blair visitou a Mesquita de Ibrahimi, em Hebron, em 20 de outubro de 2009. Um jovem palestino o viu, aproximou-se, cuspiu nele e disse: “Saia daqui, descendente de Balfour. Seu terrorista. Você não é bem-vindo aqui.” Em seguida, Blair encerrou abruptamente sua visita e foi embora.

Na Faixa de Gaza, colocando-a sob o controle da Autoridade Palestina, ele disse algo ainda mais perigoso. Prosseguiu explicando as origens da operação de 7 de outubro, como se respondesse à declaração do secretário-geral de que ela não surgiu do nada, mas sim da longa ocupação. Mladenov afirmou: “O 7 de outubro foi resultado de quase duas décadas de incitação e mobilização”, querendo dizer que a causa não foi a ocupação, mas uma ideologia baseada no ódio e na demonização do outro.

Em seu perigoso discurso de 21 de maio, começou dizendo: “As armas silenciaram em grande parte em Gaza pela primeira vez em dois anos. Antes do outono passado, cerca de 1.300 caminhões entravam em Gaza semanalmente, e a grande maioria dessa ajuda era saqueada ou confiscada por grupos armados antes de chegar a quem precisava. Desde o cessar-fogo, esse número aumentou significativamente, e a situação da fome melhorou muito para a população.”

Poderia haver uma distorção mais flagrante dos fatos? No mesmo discurso, também pediu ao Conselho de Segurança que utilizasse todos os meios para instar o Hamas a aceitar o Roteiro para a Paz sem mais demora. O ponto de partida, portanto, é o Hamas, e não as etapas do plano de paz, porque Israel suspendeu toda a implementação de suas obrigações relativas ao desarmamento do Hamas.

Quanto a Blair, em seu pronunciamento de 28 de abril, afirmou: “As negociações de desarmamento com o Hamas estão em andamento, lideradas pelos enormes esforços dos mediadores do Egito, Catar e Turquia, juntamente com o Alto Representante do Conselho de Paz para o Processo de Paz no Oriente Médio, Mladenov, e representantes do Conselho de Paz.”

E acrescentou: “O Hamas, em sua forma atual, não pode ter qualquer papel no governo de Gaza, nem diretamente, administrando o governo de Gaza, nem indiretamente, mantendo suas armas. Se o Hamas mudar e concordar com o objetivo de buscar um Estado palestino por meio de negociações políticas, vivendo em paz e segurança com o Estado de Israel, então terá liberdade para participar da política em Gaza.”

Em resumo, esses dois indivíduos foram escolhidos para alcançar aquilo que Israel não conseguiu no campo de batalha. E alguém virá e gritará: “Parem com os pretextos e entreguem suas armas, rapazes... Depois, formem uma longa fila diante da guilhotina.”