Alcolumbre e Motta serão comidos pelas bordas

O duelo do ano não será mais o da extrema direita com Alexandre de Moraes, que ficou cansativo, mas de toda a direita, incluindo a muito velha e vampirizada pelo bolsonarismo, desta vez com Flávio Dino.

Vão fazer o quê? Vão ameaçar com impeachment? Vão acionar o colunismo dos jornalões para que investigue a vida do ministro? Certamente vão insistir para que Davi Alcolumbre e Hugo Motta sejam destemidos na tentativa de conter Dino.

O esforço do ministro para chegar às máfias das emendas nos oferece o que é insuficiente, pelas vias da política, em ano eleitoral, para segurar a direita criminosa. E aí, ao invés de demonstrar capacidade de enfrentamento, os presidentes das casas legislativas poderão ser comidos pelas bordas.

Alcolumbre e Motta podem chegar logo ao momento em que não pedirão por seus pares, mas por eles mesmos. Porque as investigações em torno das máfias chegarão, como já estão chegando, às estruturas montadas em seus gabinetes e em suas paróquias.

Os saqueadores do Orçamento, que têm acesso a mais de R$ 50 bilhões por ano, são os parlamentares. Mas os desvios só ganham forma com as bases operacionais nos Estados e nos municípios.

É aí que estão os assessores, os parentes, os amigos de Alcolumbre, de Motta e de centenas de chefes das quadrilhas das emendas. Flávio Dino chegará aos chefes pelas beiras, como também chegarão outras investigações em outras frentes, entre as quais a dos rolos no Banco Master.

Vão pegar o tesoureiro de Alcolumbre, a secretária de Hugo Motta, a sogra de um, o cunhado de outro, e chegarão às engrenagens que os municípios nunca tiveram, em tempo algum, como têm agora para desvios de dinheiro grosso.

As emendas foram transformadas no produto mais importante a ser entregue por um parlamentar. Todo o resto é acessório. As emendas são uma usina de corrupção viabilizada por quadros que sempre existiram, nas bases dos mandatos. Mas que nunca viram tanto dinheiro para distribuir nas suas cidades.

São esses quadros operacionais que as investigações irão cercando para chegar aos chefões. Alcolumbre e Motta conhecem a vulnerabilidade dessas estruturas até agora intocáveis. Chegando aos peões, as investigações chegarão aos capatazes, e esses levarão aos líderes.

Esse é o faroeste que Flávio Dino decidiu enfrentar, com a Polícia Federal na linha de frente. Cerquem os subalternos que deixam rastros e provas. Os chefes serão alcançados mais adiante.

Estamos a caminho do desvendamento de sistemas corruptos que todos sabem que existem e que consideravam indevassáveis. As emendas são a corda oferecida a parlamentares que preparam a própria forca.

Mas Dino e a Polícia Federal irão até onde em ano eleitoral? Um emendador contumaz poderá ser contido antes de tentar a reeleição? O STF conseguirá desmontar o esquema das emendas, que ofereceu a chance a qualquer deputado medíocre de desfrutar de poder sem ter que brigar por acesso aos labirintos do governo?

Desfrutam das mamatas das emendas, sem depender de concessões e dos altos custos de ser poder. Para que ter cargo de governo, se como ‘legislador’, com a mão no Orçamento, é possível ter mais dinheiro e controle de currais? Para que lutar por cargos em ministérios, o que era importante no tempo antigo para visibilidade e partilha de verbas, se tem a emenda?

Mas Flávio Dino precisa encontrar um jeito de transformar a caçada às máfias das emendas em algo a ser percebido como medida de impacto moral pela maioria da população. Como conseguiu com o começo da guerra aos penduricalhos dos supersalários.

A emenda espraia dinheiro em comunidades que passaram a esperar as verbas fáceis, de boca aberta, sabendo quem será o dono do pedação e quem irá repartir os pedacinhos, com direito a rachadinhas.

Alcolumbre e Motta têm sido bem tratados pelo Supremo, no jogo do não me empurra que eu não te derrubo. Mas Flávio Dino pode romper com os protocolos dessa camaradagem, se o resto do STF não ficar só nas bordas.