Alexandre de Moraes

O ministro não é um super-herói. Não é infalível. Não está acima de críticas...

Porque ninguém, vivo ou morto, desfruta do que lhe nego no fatídico parágrafo acima.

Ainda assim, mulheres e homens justos lhe devem o benefício de não o condenarem inapelavelmente sob anátemas ridículos, absurdos, estapafúrdios, vergonhosos, maléficos, covardes, insidiosos, pérfidos, injustos e imorais (etc.) como o último assacado contra si.

Faltam-me tempo, vontade e estômago para mais dizer — hoje, ao menos.

Talvez amanhã...