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      Eduardo Guimarães

      Eduardo Guimarães é responsável pelo Blog da Cidadania

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        Alexandre de Moraes

        "Faltam-me tempo, vontade e estômago para mais dizer — hoje, ao menos"

        Alexandre de Moraes, 28 de abril de 2026 (Foto: Luiz Silveira/STF)

        O ministro não é um super-herói. Não é infalível. Não está acima de críticas...

        Porque ninguém, vivo ou morto, desfruta do que lhe nego no fatídico parágrafo acima.

        Ainda assim, mulheres e homens justos lhe devem o benefício de não o condenarem inapelavelmente sob anátemas ridículos, absurdos, estapafúrdios, vergonhosos, maléficos, covardes, insidiosos, pérfidos, injustos e imorais (etc.) como o último assacado contra si.

        Faltam-me tempo, vontade e estômago para mais dizer — hoje, ao menos.

        Talvez amanhã...

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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