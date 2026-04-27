O Brasil precisa conter o massacre social das direitas

O Estadão exige um candidato que faça "um duro ajuste fiscal" e faz alusões ao "populismo" de Lula. Vejo essa cantilena desse e de outros jornalões engordados pela ditabranda de 1964-1985 desde os anos 1970

Na verdade, o Estadão quer um Javier Milei, que promoveu uma desgraça social na Argentina e depois maquiou os números para esconder que a pobreza se mantém no país em níveis catastróficos.

Um reajuste duro como o argentino no Brasil detonaria uma guerra civil. Esses fascistóides da mídia golpista saíram da toca depois que sua última "proeza", Jair Bolsonaro, foi debelada pelo STF a duras penas.

A enorme queda na pobreza e na desigualdade dos últimos anos transformar-se-ia em um mergulho em um processo de miserabilização do país sem precedentes.

Esses lunáticos neoliberais não estão de brincadeira. Não aceitarão nada menos do que um genocídio pela fome, pela miséria e pela desigualdade mais crueis que o mundo já viu. O Brasil terá que pegar em armas para desfazer essa loucura que estão pedindo.

Quem não entender isso agora, entenderá quando o Brasil estiver se afogando em um mar de sangue, suor e lágrimas.