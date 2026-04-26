“Daqui a pouco vão defender trabalho escravo”, afirma Gleisi sobre editoriais do O Globo e Estadão

247 - A deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann (PT), criticou neste domingo (26) editoriais publicados pelos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo, classificando-os como ultrapassados e desconectados da realidade social brasileira.

Em declaração nas redes sociais, Gleisi reagiu às posições dos veículos sobre temas como jornada de trabalho e papel do Estado na economia. “Já estamos no segundo quarto do Século XXI, mas os editoriais deste domingo parecem ter sido escritos no Século XIX. O @JornalOGlobo chega ao cúmulo de dizer que a jornada de trabalho no Brasil deveria aumentar, e não ser reduzida de 44 para 40 horas semanais, com o fim da escala 6x1, que o jornal considera um horror”, afirmou.

A parlamentar também direcionou críticas ao O Estado de S. Paulo, acusando o jornal de rejeitar a atuação estatal no desenvolvimento nacional. “O @Estadao repudia toda e qualquer participação do estado no desenvolvimento do país, passando a borracha na história para defender a selvageria mercadista”, disse.

Na mesma publicação, Gleisi elevou o tom ao afirmar que as posições editoriais ignoram as demandas da população. “Daqui a pouco vão defender a volta do trabalho escravo e a abolição do Estado nacional. Estes editorialistas são capazes de escrever tudo, mas não conseguem ler a realidade de um país que precisa e quer seguir adiante, sob a liderança do presidente @LulaOficial”, completou, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.