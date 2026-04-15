Gleisi destaca “capacidade de articulação” de Odair Cunha após indicação ao TCU

247 - A ex-ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que a eleição do deputado federal Odair Cunha (PT-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU) demonstra sua capacidade de articulação política e representatividade no Congresso, após uma votação expressiva na Câmara dos Deputados.

Odair Cunha foi escolhido para a vaga com 303 votos, em uma disputa marcada por negociações partidárias e acordos políticos conduzidos pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Ao comentar o resultado, Gleisi destacou a trajetória do parlamentar e sua preparação para o cargo. “Parabéns Odair Cunha por sua indicação ao Tribunal de Contas da União! Com votação significativa mostrou capacidade de articulação e representatividade na Câmara dos Deputados. Sua experiência legislativa e administrativa farão a diferença na corte de contas que auxilia o Congresso no processo de fiscalização”, declarou.

A ex-ministra também reconheceu a atuação de Hugo Motta na condução do processo. “Parabéns e obrigada presidente Hugo Motta pela condução e coordenação desse processo, de forma correta e firme”, afirmou.

Disputa e acordos na Câmara

A eleição para o TCU envolveu uma disputa entre diferentes candidatos, incluindo Danilo Forte (PP-CE), Hugo Leal (PSD-RJ), Elmar Nascimento (União-BA) e Gilson Daniel (Podemos-ES). Houve tentativas de unificação de candidaturas da oposição, mas as articulações não avançaram.

Nos bastidores, a candidatura de Odair Cunha já era considerada competitiva, impulsionada por um acordo político firmado durante a eleição para a presidência da Câmara, quando o PT apoiou Hugo Motta em troca da indicação ao tribunal.

Mesmo com movimentações de lideranças oposicionistas, como o senador Flávio Bolsonaro (PL), que atuou em favor de Elmar Nascimento, o resultado final confirmou a maioria construída em torno do nome do deputado mineiro.

Após a vitória, Odair Cunha ressaltou o caráter coletivo de sua candidatura e o compromisso com a função no TCU. “Ela foi construída a partir de um apoio plural, e isso significa confiança na minha trajetória. Confiança que levarei para o Tribunal de Contas da União. Serei lá o mesmo homem de palavra que sou aqui”, afirmou.

O parlamentar também destacou o papel institucional do tribunal e defendeu uma atuação voltada à orientação da gestão pública. “O Tribunal não deve ser entrave, deve ser o farol da boa gestão”, disse.

Apesar da vitória, a escolha gerou críticas de parlamentares da oposição, que questionaram a indicação. Ainda assim, o resultado consolidou o acordo político na Câmara e garantiu a Odair Cunha a vaga no TCU.