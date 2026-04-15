Câmara elege Odair Cunha para vaga no TCU

247 - A Câmara dos Deputados escolheu o deputado federal Odair Cunha (PT-MG) para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), em uma votação que evidenciou a correlação de forças dentro da Casa. Com 303 votos, o parlamentar foi eleito em meio a uma disputa marcada por negociações políticas e acordos partidários, consolidando o apoio articulado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A indicação de Odair Cunha fazia parte de um compromisso firmado durante a eleição de Motta para a presidência da Câmara, quando o PT garantiu apoio em troca da vaga no TCU. Apesar de candidaturas concorrentes, a avaliação nos bastidores era de que o petista partia como favorito, beneficiado pela fragmentação entre os adversários.

A eleição contou com outros nomes na disputa, como Danilo Forte (PP-CE), Hugo Leal (PSD-RJ), Elmar Nascimento (União-BA) e Gilson Daniel (Podemos-ES). Houve ainda movimentações para reduzir a dispersão de candidaturas, incluindo a retirada de Soraya Santos (PL-RJ) e Adriana Ventura (Novo-SP), após articulação política que buscava fortalecer um nome único da oposição.

Mesmo assim, tentativas de unificação não prosperaram. O senador Flávio Bolsonaro (PL) atuou diretamente nas articulações para consolidar apoio a Elmar Nascimento, reunindo votos de bancadas do PL e do Novo, mas não conseguiu impedir a vitória de Odair Cunha. A disputa também refletiu tensões remanescentes da eleição para a presidência da Câmara, quando partidos como PSD e União Brasil demonstraram insatisfação com o processo de escolha.

A candidatura vencedora foi formalmente apoiada por 12 partidos, e Hugo Motta participou ativamente das negociações para assegurar o cumprimento do acordo político. Em discurso no plenário, Odair Cunha destacou o caráter plural de sua candidatura e reafirmou seu compromisso institucional.

“Ela [candidatura] foi construída a partir de um apoio plural, e isso significa confiança na minha trajetória. Confiança que levarei para o Tribunal de Contas da União. Serei lá o mesmo homem de palavra que sou aqui”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou o papel do TCU em relação ao Legislativo. “Mas é preciso lembrar: o Tribunal de Contas não nasce acima do Parlamento – ele nasce a partir do Parlamento, ele nasce desta Casa”, disse. Ele defendeu ainda uma atuação mais orientadora do órgão de controle: “O Tribunal não deve ser entrave, deve ser o farol da boa gestão. Defendo o fortalecimento da sua função orientadora: um tribunal que ajude o gestor a acertar, que previna problemas e evite desperdícios antes que aconteçam”.

Durante sua fala, Odair Cunha também abordou a importância das emendas parlamentares, frequentemente alvo de críticas. “As emendas garantem que o Brasil real, aquele distante de Brasília e dos holofotes, tenha voz e acesso ao orçamento. Não serei um ministro que criminaliza a política”, declarou.

Por outro lado, parlamentares da oposição questionaram a escolha, apontando preocupações quanto à imparcialidade exigida para o cargo. Elmar Nascimento criticou a indicação ao afirmar: “Estamos falando de um cargo vitalício, em que a pessoa exercerá a função de juiz. E, nessa condição, o que temos, no mínimo, é a dúvida se ele [Odair] tem a capacidade e a isenção necessárias para exercer essa função”.

Após o resultado, Hugo Motta parabenizou o deputado eleito e destacou a responsabilidade institucional do novo integrante do tribunal. “Desejo ao deputado Odair sabedoria e compromisso com o país e a certeza de estar ocupando uma das cadeiras que representam esta Casa no Tribunal de Contas da União com rigor técnico”, disse. O presidente da Câmara acrescentou que, a partir de agora, o indicado não representará mais um partido, mas o conjunto dos 513 deputados.