Odair Cunha tem apoio de 12 partidos para vaga no TCU

247 - A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira (13) a sabatina dos indicados da Casa ao Tribunal de Contas da União (TCU). O escolhido substitui o ministro Aroldo Cedraz, aposentado em fevereiro deste ano.

Após a sabatina na comissão, está prevista a votação no plenário da Câmara antes do envio da indicação ao Senado. A votação secreta no plenário está marcada para esta terça-feira (14). Confira a lista de indicados:

Odair Cunha (PT-MG)

Soraya Santos (PL-RJ)

Danilo Forte (PP-CE)

Hugo Leal (PSD-RJ)

Elmar Nascimento (União-BA)

Gilson Daniel (Pode-ES)

Adriana Ventura (Novo-SP)

Até o momento, o nome de Odair Cunha contava com o apoio de 12 partidos, embora o parlamentar trabalhe com cenários que preveem tanto a possibilidade de ampliação da base quanto de mudanças no alinhamento. Com isso, o tamanho da base de apoio do indicado do PT, também apoiado publicamente pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), é incerto.

Antes da sessão da comissão na Câmara, Soraya Santos disse não saber quantos partidos apoiam sua candidatura. Já Elmar Nascimento indicou que está disposto a compor com alguma candidatura da oposição. "Quem quer apoio tem que estar disposto a apoiar", disse Nascimento a jornalistas.