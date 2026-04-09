Odair Cunha registra candidatura ao TCU com apoio de 12 partidos no Congresso Nacional

247 - O deputado federal Odair Cunha (PT-MG) formalizou, nesta terça-feira (8), sua candidatura ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), em um movimento que reúne amplo apoio político no Congresso Nacional.

O registro da candidatura foi subscrito por 12 partidos: Republicanos, PT, PP, MDB, PSB, PDT, PV, PCdoB, PSOL, Solidariedade, Cidadania e PRD. A articulação evidencia uma convergência expressiva em torno do nome do parlamentar mineiro.

A indicação de Odair Cunha é resultado de um processo de construção política baseado no diálogo entre diferentes legendas e no reconhecimento de sua atuação ao longo de seis mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Sua trajetória é frequentemente associada à capacidade de interlocução e à manutenção de compromissos firmados no ambiente legislativo.

O apoio majoritário reflete o peso político acumulado pelo deputado ao longo de sua carreira, consolidando seu nome como um dos principais na disputa pela vaga na Corte de Contas.

Ao comentar a candidatura, Odair destacou o significado do respaldo obtido no Parlamento. “Me sinto honrado por ter sido escolhido pela maioria dos partidos para representar esta Casa, onde atuo há seis mandatos, na Corte de Contas”, afirmou.

A escolha de um novo ministro do TCU é considerada estratégica, uma vez que o órgão exerce papel central no controle e fiscalização dos recursos públicos federais, além de atuar diretamente na análise das contas do governo.