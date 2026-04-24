“Respeite as mulheres”, diz Gleisi ao proxeneta de Trump

247 - Pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann (PT) reagiu nesta sexta-feira (24), pela rede social X, às declarações ofensivas feitas por Paolo Zampolli, enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em publicação na rede social X, a ex-ministra expressou indignação com o conteúdo das falas. “Esse Paolo Zampolli, enviado especial do Donald Trump para assuntos globais, é o tipo de misógino arrogante da extrema direita. Quem cria confusão e guerras que afetam o mundo inteiro é o chefe dele. Respeite as mulheres, respeite as brasileiras! No Brasil você não é bem vindo!”, escreveu.

A reação ocorreu depois de uma entrevista concedida por Zampolli à emissora italiana RAI. Na ocasião, ele afirmou que as mulheres brasileiras são “prostitutas” e uma “raça maldita”. Também disse que elas foram “programadas para causar confusão”.

Perfil do enviado

Zampolli mantém proximidade política com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Ele também teve relação pessoal com o Brasil, ao ter sido casado por cerca de duas décadas com a modelo brasileira Amanda Ungaro, com quem tem um filho de 15 anos.

As declarações ampliaram o debate sobre discursos ofensivos e suas repercussões no cenário político internacional, além de gerar manifestações de repúdio no Brasil.