Modelo brasileira acusa seu ex, amigo de Trump, de ter sido recrutador de meninas para Jeffrey Epstein

247 – A ex-modelo brasileira Amanda Ungaro voltou a fazer acusações de grande impacto contra seu ex-companheiro, o empresário ítalo-americano Paolo Zampolli, ao afirmar que ele teria atuado como recrutador de jovens para o financista Jeffrey Epstein. As declarações foram feitas em entrevista recente ao programa The Cover-Up.

Segundo Amanda, o comportamento de Zampolli remonta ao período em que ela ainda era menor de idade. "Eu tinha 15 anos. Posso afirmar que, desde esse primeiro encontro, Paolo Zampolli começou a me assediar em uma tentativa de iniciar uma relação íntima", afirmou. Na mesma entrevista, ela fez uma acusação direta: "Ele era um recrutador de garotas para Jeffrey Epstein".

Relatos sobre festas e ambiente de influência

Amanda também descreveu episódios que, segundo ela, ocorreram em Washington. "Em Washington, ele organizava festas frequentadas por meninas menores de idade acompanhadas por homens mais velhos", disse.

Ela afirma que, ao longo de cerca de duas décadas de convivência com Zampolli, teria presenciado situações sensíveis envolvendo círculos de poder. "Eu testemunhei interações altamente comprometedoras ao longo de 20 anos", declarou, acrescentando que parte dessas informações ainda não veio a público, e podem envolver Donald Trump e Melania Trump.

Proximidade com Trump amplia repercussão

Zampolli mantém relação próxima com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e foi quem o apresentou a Melania Trump, atual primeira-dama. Por isso mesmo, as declarações de Amanda Ungaro têm despertado tanta atenção da mídia estadunidense.

⛔️ Amanda Ungaro on her ex-husband and Melania Trump in a new interview with The Cover-Up:



“I was 15 years old. I can state that, starting from this first meeting Paolo Zampolli began harassing me in an attempt to pursue an intimate relationship.”



“He was a recruiter of girls… pic.twitter.com/Svq4iY1HD5 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 18, 2026



