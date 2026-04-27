Ao lado do povo brasileiro
Os que estão com Lula e os que estão com Bolsonaro
- Do lado dos que trabalham, produzem
- Contra os que só especulam
- Do lado dos que leem, analisam, escrevem, publicam
- Contra os que só fazem fake news
- Do lado dos que são solidários
- Contra os que só pensam neles mesmos
- Do lado dos que vivem de salário
- Contra os que só vivem de juros
- Do lado dos que estão pela paz
- Contra os que estão pela guerra
- Do lado dos que estão pelo amor
- Contra os que estão pelo ódio
- Do lado dos que estão pela cultura
- Contra os que estão contra a cultura
- Do lado dos que estão pela educação
- Contra os que estão contra as universidades
- Do lado dos que estão pela democracia
- Contra os que estão contra a democracia
- Do lado dos que estão pela integração latino-americana
- Contra os que estão pelas relações privilegiadas com os Estados Unidos
- Do lado dos que estão com o Lula
- Contra os que estão com o Bolsonaro
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* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.