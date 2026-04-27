Ao lado do povo brasileiro

Do lado dos que trabalham, produzem

Contra os que só especulam

Do lado dos que leem, analisam, escrevem, publicam

Contra os que só fazem fake news

Do lado dos que são solidários

Contra os que só pensam neles mesmos

Do lado dos que vivem de salário

Contra os que só vivem de juros

Do lado dos que estão pela paz

Contra os que estão pela guerra

Do lado dos que estão pelo amor

Contra os que estão pelo ódio

Do lado dos que estão pela cultura

Contra os que estão contra a cultura

Do lado dos que estão pela educação

Contra os que estão contra as universidades

Do lado dos que estão pela democracia

Contra os que estão contra a democracia

Do lado dos que estão pela integração latino-americana

Contra os que estão pelas relações privilegiadas com os Estados Unidos

Do lado dos que estão com o Lula

Contra os que estão com o Bolsonaro Carreira 3D • Investidor 3D • Consumo consciente O Dinheiro 3D é um guia prático para quem quer evoluir financeiramente com visão, estratégia e equilíbrio. Saiba mais

* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.