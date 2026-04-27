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      Emir Sader

      Colunista do 247, Emir Sader é um dos principais sociólogos e cientistas políticos brasileiros

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        Ao lado do povo brasileiro

        Os que estão com Lula e os que estão com Bolsonaro

        São Paulo (SP) - 21/09/2025 - Bandeira do Brasil durante ato contra a PEC da Anistia e da Blindagem, no MASP (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)
        • Do lado dos que trabalham, produzem
        • Contra os que só especulam


        • Do lado dos que leem, analisam, escrevem, publicam
        • Contra os que só fazem fake news


        • Do lado dos que são solidários
        • Contra os que só pensam neles mesmos


        • Do lado dos que vivem de salário
        • Contra os que só vivem de juros


        • Do lado dos que estão pela paz
        • Contra os que estão pela guerra
        • Do lado dos que estão pelo amor
        • Contra os que estão pelo ódio


        • Do lado dos que estão pela cultura
        • Contra os que estão contra a cultura


        • Do lado dos que estão pela educação
        • Contra os que estão contra as universidades


        • Do lado dos que estão pela democracia
        • Contra os que estão contra a democracia


        • Do lado dos que estão pela integração latino-americana
        • Contra os que estão pelas relações privilegiadas com os Estados Unidos


        • Do lado dos que estão com o Lula
        • Contra os que estão com o Bolsonaro

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        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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