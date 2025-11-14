Apelo aos povos indígenas: não desistam!

Qualquer democrata e ecologista do mundo deve-vos estar grato pela vossa coragem em denunciar uma das grandes mentiras do século XXI: a de que a iniciativa da ONU sobre a biodiversidade e mudança climática visa proteger a biodiversidade e evitar o aquecimento global. São trinta e três anos de fraude, engano e embuste. A coragem que a vossa luta revela contra mentira institucionalizada na COP em curso é um alerta fundamental contra a hipocrisia que domina as relações internacionais neste domínio. A COP é controlada com mão dura pelos senhores do petróleo, da mineração, do agro-negócio e do capital financeiro. A luta entre eles pelo controle dos vossos territórios -que para eles se resumem a recursos naturais -nunca foi tão desenfreada. Estão envolvidos numa onda de recolonização do mundo talvez mais feroz que todas as anteriores desde o século XVI, incluindo a da Conferência de Berlim em 1884, onde se fez a partilha de África.

A mudança climática só lhes interessa como mais uma oportunidade de negócio. Se se confirma que o Governador do Pará aproveitou a COP para celebrar um contrato com uma grande mineradora, estamos perante mais que uma afronta. Estamos perante o desprezo arrogantemente celebrado pelas vossas lutas, pela vossa defesa da mãe-terra. Estamos perante o descaramento dos que se sentem suficientemente protegidos para fazer às claras o que sempre fizeram no segredo dos gabinetes.

Podem estar certos que pacífica e legalmente nunca irão ser ouvidos nesta ou noutras COPs. Se forem ouvidos, não serão escutados. Entre os vossos propósitos e os negócios em curso não há compatibilidade possível. Irão ser atraiçoados não só pelos inimigos como pelos falsos amigos das grandes organizações não governamentais e fundações do mundo. Não há diferença substantiva entre a mordaça e a Ford-aça.

A opinião pública mundial, que os COPistas oficiais também dominam, converte-vos em invasores e violentos. São duas inversões da realidade que passam despercebidas para que continuem invisíveis e oprimidos como desde sempre. Vocês não são invasores, são invadidos! São unicamente invasores quando ultrapassam os limites das diferentes zonas da COP que marcam a inclusão das minorias poderosas e a exclusão das maiorias despojadas, poluídas e empobrecidas. Mas nada se diz sobre as grandes invasões dos vossos territórios, dos vossos rios e das vossas florestas por parte de grileiros, petroleiros, mineradores, ganadeiros. Não são violentos, são violentados! Aprisionam as vossas flechas por razões de segurança, mas ninguém vos protege quando são expulsos dos vossos territórios pela força das armas automáticas.

Somos fãs do nosso Presidente Lula e queremo-lo ver eleito nas próximas eleições. A vossa persistência na luta acabará por convencê-lo de que não se deve irritar convosco, mas com aqueles que historicamente e hoje vos irritam. A vossa persistência dará ao Brasil um bom nome internacional ante todos aqueles e aquelas que estão fartos da hipocrisia das reuniões da ONU onde se gastam rios de dinheiro que podia ser mais utilmente usado em proteger os vossos rios e territórios.

Continuem a vossa luta por vós e por nós para que esta seja a COP que porá fim à mentira das COPs e marcará o início de um verdadeiro diálogo global sobre uma nova relação entre seres humanos e a mãe-terra em nome da defesa da vida humana e não humana contra a política de morte que hoje domina na COP e fora da COP.

Quintela, 14 de Novembro de 2025