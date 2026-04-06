TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      270 artigos

        HOME > blog

        Após a janela, o jogo vira: o fator Tony Garcia no Paraná. Moro fora do segundo turno?

        Se Tony Garcia cumprir o papel que anuncia, a candidatura de Moro corre o risco real de se dissolver antes mesmo de alcançar o segundo turno

        Tony Garcia e Sérgio Moro (Foto: Reprodução/TV 247 | Agência Brasil)

        Passada a janela partidária - aquele momento em que o troca-troca entre legendas deixa de ser articulação de bastidor para virar movimento oficial - o cenário eleitoral começa, enfim, a ganhar forma nos estados. Para os leitores da Bíblia, há algo de simbólico nesse processo: Judas 1:7 soa quase como uma metáfora contemporânea para tempos em que desvios de conduta convivem com discursos moralizantes sem grande constrangimento.

        No Paraná, esse rearranjo foi intenso. Idas e vindas de parlamentares, em alguns casos motivadas por razões pouco republicanas, reconfiguraram o tabuleiro político em ritmo acelerado. Nesse movimento, o PL aparece como o principal prejudicado. A chegada de Sergio Moro ao partido, longe de consolidar forças, produziu ruídos internos profundos. Afinal, trata-se do mesmo Moro que, não muito tempo atrás, chamou o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, de corrupto, e acusou Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal para proteger o próprio filho, Flavio Bolsonaro, em episódios que envolvem rachadinhas, compra de imóveis com dinheiro em espécie e otras cositas mas.

        O resultado foi imediato: desconforto, perda de quadros e uma debandada significativa, incluindo o presidente estadual da legenda e dezenas de prefeitos. Mais do que uma crise circunstancial, o episódio expõe a fragilidade de uma construção política baseada mais em conveniência do que em coerência.

        Mas o principal efeito da janela partidária no Paraná pode não estar nas perdas do PL, e sim na emergência de um novo fator de desequilíbrio: a filiação do ex-deputado Tony Garcia à Democracia Cristã, com a intenção de disputar o governo do estado.

        A entrada de Tony Garcia no jogo eleitoral não é apenas mais uma candidatura. É, potencialmente, um elemento de alto impacto direto sobre Sergio Moro. Isso porque Garcia afirma ter atuado, sob pressão e chantagem do então juiz, como infiltrado em operações da Lava Jato, realizando gravações clandestinas de alvos de interesse do ex-magistrado. Mais do que uma denúncia isolada, ele promete expor, durante a campanha e especialmente no horário eleitoral, os bastidores, métodos e objetivos do que descreve como um projeto de poder político e econômico articulado a partir da operação.

        Se cumprir o que tem potencial e autoridade para fazê-lo, Tony Garcia não apenas tensiona o debate - ele atinge o núcleo da imagem que Moro tenta sustentar: a de juiz imparcial, técnico e incorruptível. E é justamente aí que reside o ponto mais sensível. A candidatura de Moro já apresenta sinais evidentes de desgaste. Pesquisas qualitativas realizadas no estado desde as eleições municipais de Curitiba indicam uma imagem fragilizada, marcada por desconfiança e perda de credibilidade.

        Um exemplo concreto dessa erosão é o desempenho eleitoral recente de seu entorno mais próximo. A entrada de Rosangela Moro como vice-prefeita em Curitiba em uma chapa que liderava as pesquisas não fortaleceu o projeto - ao contrário, contribuiu para sua queda ao quarto lugar, evidenciando o efeito negativo da associação com o nome do ex-juiz. Resultado, aliás, que os profissionais que realizaram essas pesquisas em 2024 já alertavam que ocorreria.

        Diante desse cenário, a presença de Tony Garcia tende a aprofundar ainda mais esse desgaste. Não se trata apenas de disputa eleitoral, mas de confronto narrativo. De um lado, a tentativa de preservar uma biografia construída sob o signo do combate à corrupção; de outro, a promessa de revelar os bastidores dessa mesma construção.

        Somada à definição nos próximos dias – mesmo com uma possível fragmentação - do campo político ligado ao governador Ratinho, essa nova variável permite uma leitura relativamente clara: Sergio Moro chega enfraquecido a uma disputa que exigirá não apenas votos, mas confiança. E confiança, uma vez abalada, dificilmente se recompõe no tempo curto de uma campanha.

        Se Tony Garcia cumprir o papel que anuncia, a candidatura de Moro corre o risco real de se dissolver antes mesmo de alcançar o segundo turno. O que se desenha, portanto, não é apenas uma eleição competitiva, mas um processo de desconstrução política em curso - com potencial para redefinir, de forma profunda, o cenário eleitoral paranaense.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados