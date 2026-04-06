Após a janela, o jogo vira: o fator Tony Garcia no Paraná. Moro fora do segundo turno?

Passada a janela partidária - aquele momento em que o troca-troca entre legendas deixa de ser articulação de bastidor para virar movimento oficial - o cenário eleitoral começa, enfim, a ganhar forma nos estados. Para os leitores da Bíblia, há algo de simbólico nesse processo: Judas 1:7 soa quase como uma metáfora contemporânea para tempos em que desvios de conduta convivem com discursos moralizantes sem grande constrangimento.

No Paraná, esse rearranjo foi intenso. Idas e vindas de parlamentares, em alguns casos motivadas por razões pouco republicanas, reconfiguraram o tabuleiro político em ritmo acelerado. Nesse movimento, o PL aparece como o principal prejudicado. A chegada de Sergio Moro ao partido, longe de consolidar forças, produziu ruídos internos profundos. Afinal, trata-se do mesmo Moro que, não muito tempo atrás, chamou o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, de corrupto, e acusou Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal para proteger o próprio filho, Flavio Bolsonaro, em episódios que envolvem rachadinhas, compra de imóveis com dinheiro em espécie e otras cositas mas.

O resultado foi imediato: desconforto, perda de quadros e uma debandada significativa, incluindo o presidente estadual da legenda e dezenas de prefeitos. Mais do que uma crise circunstancial, o episódio expõe a fragilidade de uma construção política baseada mais em conveniência do que em coerência.

Mas o principal efeito da janela partidária no Paraná pode não estar nas perdas do PL, e sim na emergência de um novo fator de desequilíbrio: a filiação do ex-deputado Tony Garcia à Democracia Cristã, com a intenção de disputar o governo do estado.

A entrada de Tony Garcia no jogo eleitoral não é apenas mais uma candidatura. É, potencialmente, um elemento de alto impacto direto sobre Sergio Moro. Isso porque Garcia afirma ter atuado, sob pressão e chantagem do então juiz, como infiltrado em operações da Lava Jato, realizando gravações clandestinas de alvos de interesse do ex-magistrado. Mais do que uma denúncia isolada, ele promete expor, durante a campanha e especialmente no horário eleitoral, os bastidores, métodos e objetivos do que descreve como um projeto de poder político e econômico articulado a partir da operação.

Se cumprir o que tem potencial e autoridade para fazê-lo, Tony Garcia não apenas tensiona o debate - ele atinge o núcleo da imagem que Moro tenta sustentar: a de juiz imparcial, técnico e incorruptível. E é justamente aí que reside o ponto mais sensível. A candidatura de Moro já apresenta sinais evidentes de desgaste. Pesquisas qualitativas realizadas no estado desde as eleições municipais de Curitiba indicam uma imagem fragilizada, marcada por desconfiança e perda de credibilidade.

Um exemplo concreto dessa erosão é o desempenho eleitoral recente de seu entorno mais próximo. A entrada de Rosangela Moro como vice-prefeita em Curitiba em uma chapa que liderava as pesquisas não fortaleceu o projeto - ao contrário, contribuiu para sua queda ao quarto lugar, evidenciando o efeito negativo da associação com o nome do ex-juiz. Resultado, aliás, que os profissionais que realizaram essas pesquisas em 2024 já alertavam que ocorreria.

Diante desse cenário, a presença de Tony Garcia tende a aprofundar ainda mais esse desgaste. Não se trata apenas de disputa eleitoral, mas de confronto narrativo. De um lado, a tentativa de preservar uma biografia construída sob o signo do combate à corrupção; de outro, a promessa de revelar os bastidores dessa mesma construção.

Somada à definição nos próximos dias – mesmo com uma possível fragmentação - do campo político ligado ao governador Ratinho, essa nova variável permite uma leitura relativamente clara: Sergio Moro chega enfraquecido a uma disputa que exigirá não apenas votos, mas confiança. E confiança, uma vez abalada, dificilmente se recompõe no tempo curto de uma campanha.

Se Tony Garcia cumprir o papel que anuncia, a candidatura de Moro corre o risco real de se dissolver antes mesmo de alcançar o segundo turno. O que se desenha, portanto, não é apenas uma eleição competitiva, mas um processo de desconstrução política em curso - com potencial para redefinir, de forma profunda, o cenário eleitoral paranaense.