Assassinato brutal

A classe dominante dos Estados Unidos, alheia a um universo baseado em fatos e cegada pela idiotice, ganância e arrogância, incinerou os mecanismos internos que previnem a ditadura, bem como os mecanismos externos concebidos para proteger contra um mundo sem lei, dominado pelo colonialismo e pela diplomacia das canhoneiras.

Nossas instituições democráticas estão moribundas. São incapazes ou relutantes em conter nossa classe dominante mafiosa. O Congresso, infestado por lobistas, é um apêndice inútil. Há muito tempo abdicou de sua autoridade constitucional, incluindo o direito de declarar guerra e aprovar leis. Enviou apenas 38 projetos de lei para a mesa de Donald Trump para serem sancionados no ano passado. A maioria eram resoluções de "desaprovação" que revogavam regulamentações promulgadas durante o governo Biden. Trump governa por decreto imperial por meio de ordens executivas. A mídia, controlada por corporações e oligarcas, de Jeff Bezos a Larry Ellison, é uma câmara de eco para os crimes de Estado, incluindo o genocídio contínuo de palestinos, os ataques ao Irã, Iêmen e Venezuela, e a pilhagem pela classe bilionária. Nossas eleições, saturadas de dinheiro, são uma farsa. O corpo diplomático, encarregado de negociar tratados e acordos, prevenir guerras e construir alianças, foi desmantelado. Os tribunais, apesar de algumas decisões de juízes corajosos, incluindo o bloqueio do envio da Guarda Nacional para Los Angeles, Portland e Chicago, são subservientes ao poder corporativo e supervisionados por um Departamento de Justiça cuja principal função é silenciar os inimigos políticos de Trump.

O Partido Democrata, subserviente às corporações e nossa suposta oposição, bloqueia o único mecanismo que pode nos salvar — movimentos populares de massa e greves — sabendo que sua liderança corrupta e desprezada será varrida do poder. Os líderes do Partido Democrata tratam o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani — um raio de luz na escuridão — como se ele tivesse lepra. Melhor deixar o navio afundar do que abrir mão de seu status e privilégio.

As ditaduras são unidimensionais. Reduzem a política à sua forma mais simples: Faça o que eu digo ou eu o destruirei .

Nuances, complexidade, compromisso e, claro, empatia e compreensão, estão além da pequena capacidade emocional dos gangsters, incluindo o Chefe Gangster.

As ditaduras são um paraíso para bandidos. Os gângsteres, sejam de Wall Street, do Vale do Silício ou da Casa Branca, canibalizam o próprio país e saqueiam os recursos naturais de outros países.

As ditaduras invertem a ordem social. Honestidade , trabalho árduo, compaixão, solidariedade e abnegação tornam-se qualidades negativas. Aqueles que incorporam essas qualidades são marginalizados e perseguidos. Os insensíveis, corruptos, mentirosos, cruéis e medíocres prosperam.

Ditaduras dão poder a capangas para manter suas vítimas — em casa e no exterior — imobilizadas. Capangas do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Capangas da Força Delta, dos SEALs da Marinha e das equipes de operações especiais da CIA, que, como qualquer iraquiano ou afegão pode confirmar, são os esquadrões da morte mais letais do planeta. Capangas do FBI e da DEA — vistos escoltando o presidente Nicolás Maduro algemado em Nova York —, do Departamento de Segurança Interna (DHS) e dos departamentos de polícia.

Alguém pode argumentar seriamente que os EUA são uma democracia? Existem instituições democráticas que funcionam? Existe algum mecanismo de controle sobre o poder do Estado? Existe algum mecanismo que possa garantir o estado de direito em um país onde residentes legais são sequestrados por bandidos mascarados nas ruas, onde uma fantasmagórica "esquerda radical" serve de pretexto para criminalizar a dissidência, onde a Suprema Corte concede poder e imunidade quase reais a Trump? Alguém pode fingir que, com a destruição de agências e leis ambientais — que deveriam nos ajudar a enfrentar o iminente ecocídio, a maior ameaça à existência humana —, existe alguma preocupação com o bem comum? Alguém pode argumentar que os EUA são defensores dos direitos humanos, da democracia, de uma ordem baseada em regras e das "virtudes" da civilização ocidental?

Nossos mafiosos no poder acelerarão a decadência. Eles roubarão o máximo que puderem, o mais rápido que puderem, durante todo o processo. A família Trump embolsou mais de US$ 1,8 bilhão em dinheiro e presentes desde a reeleição de 2024. Eles fazem isso enquanto zombam do Estado de Direito e apertam ainda mais seu controle implacável. O cerco está se fechando. A liberdade de expressão está sendo abolida nos campi universitários e nas ondas de rádio e televisão. Aqueles que denunciam o genocídio perdem seus empregos ou são deportados. Jornalistas são caluniados e censurados. O ICE, controlado pela Palantir — com um orçamento de US$ 170 bilhões ao longo de quatro anos — está lançando as bases para um estado policial. Aumentou o número de seus agentes em 120%. Está construindo um complexo nacional de centros de detenção. Não apenas para imigrantes indocumentados, mas para nós. Aqueles que estão fora dos portões do império não terão melhor sorte com um orçamento de US$ 1 trilhão para a máquina de guerra.

E isso me leva à Venezuela, onde um chefe de Estado e sua esposa, Cilia Flores, foram sequestrados e levados para Nova York em flagrante violação do direito internacional e da Carta da ONU .

Não declaramos guerra à Venezuela, mas também não houve guerra declarada quando bombardeamos o Irã e o Iêmen. O Congresso não aprovou o sequestro e o bombardeio de instalações militares em Caracas porque não foi informado.

O governo Trump disfarçou o crime — que tirou a vida de 80 pessoas — como uma operação antidrogas e, o mais bizarro, como uma violação das leis americanas sobre armas de fogo: “posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos; e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos”.

Essas acusações são tão absurdas quanto tentar legitimar o genocídio em Gaza como o “direito de Israel de se defender”.

Se o assunto fosse drogas, o ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández não teria sido perdoado por Trump no mês passado, após ser condenado a 45 anos de prisão por conspiração para distribuir mais de 400 toneladas de cocaína nos EUA, uma condenação justificada por provas muito mais robustas do que as que sustentam as acusações contra Maduro.

Mas as drogas são o pretexto.

Embalado pelo sucesso, Trump e seus assessores já falam sobre Irã , Cuba , Groenlândia e talvez Colômbia , México e Canadá .

O poder absoluto, tanto interno quanto externo, se expande. Ele se alimenta de cada ato ilegal. Transforma-se em totalitarismo e em desastrosas aventuras militares. Quando as pessoas se dão conta do que aconteceu, já é tarde demais.

Quem governará a Venezuela? Quem governará Gaza? Isso importa?

Se nações e povos não se curvarem perante o grande Moloch em Washington, serão bombardeados. Não se trata de estabelecer um governo legítimo. Não se trata de eleições justas. Trata-se de usar a ameaça de morte e destruição para obter submissão total.

Trump deixou isso claro quando alertou a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que "se ela não fizer o que é certo, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro".

O sequestro de Maduro não foi motivado por tráfico de drogas ou posse de metralhadoras. Trata-se de petróleo. É, como disse Trump, para que os EUA possam "controlar" a Venezuela.

“Vamos fazer com que nossas gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, entrem em cena, gastem bilhões de dólares, consertem a infraestrutura petrolífera, que está em péssimo estado, e comecem a gerar lucro para o país”, disse Trump durante uma coletiva de imprensa no sábado.

Os iraquianos, um milhão dos quais foram mortos durante a guerra e a ocupação americana, sabem o que vem a seguir. A infraestrutura, moderna e eficiente sob Saddam Hussein — eu fiz reportagens no Iraque durante o regime de Hussein, então posso atestar essa verdade — foi destruída. Os fantoches iraquianos instalados pelos EUA não tinham interesse em governar e, segundo relatos, desviaram cerca de 150 bilhões de dólares em receitas do petróleo.

Os EUA, no fim das contas, foram expulsos do Iraque, embora controlem as receitas do petróleo iraquiano, que são canalizadas para o Banco da Reserva Federal de Nova York. O governo em Bagdá é aliado do Irã. Suas forças armadas incluem milícias apoiadas pelo Irã nas Forças de Mobilização Popular do Iraque. Os maiores parceiros comerciais do Iraque são a China, os Emirados Árabes Unidos, a Índia e a Turquia.

Os desastres no Afeganistão e no Iraque, que custaram aos cofres públicos americanos entre 4 e 6 trilhões de dólares, foram os mais dispendiosos da história dos EUA. Nenhum dos responsáveis por esses fracassos foi responsabilizado.

Países escolhidos para “mudança de regime” entram em colapso, como no Haiti, onde os EUA, o Canadá e a França derrubaram Jean-Bertrand Aristide em 1991 e 2004. A derrubada levou ao colapso da sociedade e do governo, à guerra entre gangues e ao agravamento da pobreza. O mesmo aconteceu em Honduras, quando um golpe de Estado apoiado pelos EUA em 2009 depôs Manuel Zelaya. Hernández, recentemente perdoado, tornou-se presidente em 2014 e transformou Honduras em um narcoestado, assim como Hamid Karzai, fantoche dos EUA, no Afeganistão, que supervisionou a produção de 90% da heroína mundial. E há também a Líbia, outro país com vastas reservas de petróleo. Quando Muammar Gaddafi foi deposto pela OTAN durante o governo Obama em 2011, a Líbia se fragmentou em enclaves liderados por senhores da guerra e milícias rivais.

A lista de tentativas desastrosas dos EUA de "mudança de regime" é extensa, incluindo as do Kosovo, Síria, Ucrânia e Iêmen. Todas são exemplos da insensatez do excesso de ambição imperial. Todas prenunciam para onde estamos caminhando.

Os EUA têm como alvo a Venezuela desde a eleição de Hugo Chávez em 1998. Estiveram por trás de uma tentativa fracassada de golpe em 2002. Impuseram sanções punitivas por mais de duas décadas. Tentaram nomear o político da oposição Juan Guaidó como "presidente interino", embora ele nunca tenha sido eleito para a presidência. Quando isso não funcionou, Guaidó foi descartado com a mesma frieza com que Trump abandonou a figura da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado . Em 2020, orquestramos uma tentativa desastrosa, com mercenários mal treinados, de desencadear uma revolta popular. Nada disso funcionou.

O sequestro de Maduro dá início a mais um desastre. Trump e seus asseclas não são mais competentes, e provavelmente menos, do que os funcionários de governos anteriores, que tentaram dobrar o mundo à sua vontade.

Nosso império decadente avança aos tropeços como uma fera ferida, incapaz de aprender com seus desastres, paralisado pela arrogância e incompetência, desrespeitando o Estado de Direito e fantasiando que a violência industrial indiscriminada recuperará a hegemonia perdida. Capaz de projetar uma força militar devastadora, seu sucesso inicial leva inevitavelmente a atoleiros autodestrutivos e custosos.

A tragédia não é que o império estadunidense esteja morrendo, mas sim que está levando consigo tantos inocentes.