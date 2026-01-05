ONU condena operação militar dos EUA na Venezuela: "profunda preocupação"

247 - A Organização das Nações Unidas manifestou “profunda preocupação” com a operação militar realizada pelos Estados Unidos na Venezuela no dia 3 de janeiro. O tema foi debatido nesta segunda-feira (5) em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, convocada diante da gravidade dos acontecimentos e de seus possíveis desdobramentos. As informações são da Telesur.

A posição oficial da ONU foi apresentada pela secretária-geral adjunta para Assuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, que falou em nome do secretário-geral António Guterres, conforme comunicado do próprio organismo multilateral. Segundo ela, as informações recebidas sobre ações militares em Caracas, Miranda, Aragua e La Guaira provocaram alarme imediato dentro das Nações Unidas.

Preocupação humanitária e alerta imediato

De acordo com Guterres, ainda não é possível dimensionar as consequências humanitárias da operação, o que amplia a preocupação da comunidade internacional. O secretário-geral classificou a situação como “grave” e ressaltou que o cenário exige atenção imediata do Conselho de Segurança, diante dos riscos à população civil.

Violação da Carta das Nações Unidas

Durante a intervenção, foi recordado que a Carta das Nações Unidas proíbe o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Na avaliação apresentada por DiCarlo, esse princípio fundamental não foi respeitado na ação militar conduzida pelos Estados Unidos em território venezuelano.

Guterres enfatizou que o direito internacional é a base do sistema multilateral e que sua violação compromete a estabilidade global. Para o secretário-geral, esse tipo de ação pode abrir um precedente perigoso nas relações entre os Estados.

Risco de precedente e impacto regional

Outro ponto destacado foi o possível impacto regional da operação. A América Latina, segundo a avaliação apresentada à ONU, tem um histórico marcado por ciclos de instabilidade associados a intervenções externas, o que torna o atual episódio ainda mais sensível. Nesse contexto, o secretário-geral alertou para o risco de agravamento das tensões e para os efeitos que a escalada militar pode gerar em toda a região.

Apelo por diplomacia e soluções pacíficas

Ao final da exposição, a ONU apelou a todos os atores envolvidos para que evitem uma escalada do conflito e priorizem os canais diplomáticos. Guterres reiterou que a organização permanece à disposição para facilitar o diálogo e apoiar iniciativas voltadas à construção de soluções pacíficas, em consonância com os princípios do direito internacional e da soberania dos Estados.