Secretário-geral da ONU se diz "profundamente preocupado" após ataque dos EUA à Venezuela

247 - O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou forte preocupação com os desdobramentos da agressão militar conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela. Em declaração apresentada nesta segunda-feira (5) durante reunião do Conselho de Segurança da ONU, ele afirmou estar “profundamente preocupado que as regras do direito internacional não tenham sido respeitadas” no episódio, ressaltando os riscos para a estabilidade interna do país e para a segurança regional.

Ao se dirigir aos membros do Conselho de Segurança, o secretário-geral enfatizou que o direito internacional “fornece a base para a manutenção da paz e da segurança internacionais”, destacando que o seu desrespeito pode gerar consequências de longo alcance nas relações entre Estados.

Guterres também chamou atenção para os efeitos indiretos do sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Segundo ele, “estou profundamente preocupado com a possível intensificação da instabilidade no país, o potencial impacto na região e o precedente que isso pode estabelecer sobre como as relações entre e entre os Estados são conduzidas”.

Ao contextualizar a situação, o secretário-geral observou que a Venezuela enfrenta um histórico prolongado de dificuldades internas. “A Venezuela viveu décadas de instabilidade interna e turbulência social e econômica”, afirmou. Ele acrescentou: “A democracia foi minada. Milhões de pessoas deixaram o país. A situação é crítica, mas ainda é possível evitar uma conflagração mais ampla e mais destrutiva”.

Em sua intervenção, Guterres reforçou a necessidade de respeito a princípios fundamentais em cenários de crise. “Em situações tão confusas e complexas como a que enfrentamos agora, é importante manter-se fiel aos princípios”, declarou. Para ele, o caminho para a solução de conflitos deve passar pelos instrumentos já previstos no sistema internacional.

Nesse sentido, o secretário-geral destacou que “o direito internacional contém ferramentas para lidar com questões como o tráfico ilícito de narcóticos, disputas sobre recursos e preocupações com direitos humanos”. Ao concluir sua fala, Guterres foi direto ao apontar a direção que, segundo ele, deve ser seguida pela comunidade internacional: “Este é o caminho que precisamos seguir”.