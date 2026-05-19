AtlasIntel mostrou efeito bombástico do Bolsomaster e confirmou vilania da Folha

A pesquisa AtlasIntel de hoje [19/5] mostrou [i] que a descoberta da parceria corrupta entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro caiu como uma bomba atômica sobre a candidatura da extrema-direita, e confirmou [ii] que o Grupo Folha agiu com vilania para omitir essa verdade.

O resultado confirma a erosão dos índices eleitorais do filho do Jair e a propagação de danos eleitorais sobre todo o bloco anti-Lula, o que recoloca a possibilidade de reeleição do presidente Lula no primeiro turno.

A AtlasIntel detectou a realidade que intuitivamente era possível se prever já na 4ª feira, dia 13/5, quando veio a público a conversa fraterna e com juras de solidariedade eterna entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro mafioso.

O Datafolha, instituto de pesquisa do Grupo Folha, programara publicar o resultado de uma pesquisa eleitoral justamente para o final daquela 4ª feira, visto que terminaria a coleta de dados de campo na manhã daquele mesmo dia.

Contudo, diante da publicidade do escândalo por volta das 15 horas de 4ª feira, se esperaria que o Datafolha refizesse toda a pesquisa, pois os dados até então coletados tornaram-se imprestáveis, sem valor técnico para qualquer levantamento que se pretenda científico e honesto.

Ao invés disso, no entanto, a Folha decidiu validar aqueles dados já tornados obsoletos e que, portanto, falseariam a realidade.

A Folha ainda decidiu divulgar os resultados somente no sábado, 16/5, três dias depois do escândalo. Àquela altura, os efeitos corrosivos para a candidatura Master-bolsonarista aumentavam continuamente a cada explicação estapafúrdia da família de gângsteres.

Apesar disso, no entanto, na edição online de sábado [e na capa da edição impressa de domingo, 17/5], a Folha manchetou que “Lula e Flávio empatam antes de revelação de conversas com Vorcaro, aponta Datafolha”.

Essa informação mentirosa de empate inexistente entre Lula e Flávio rendeu reportagem no Jornal Nacional/Globo da noite de sábado, ganhou as capas e foi matéria das edições dominicais de todos jornalões da mídia hegemônica.

Ficou evidente que o Grupo Folha decidiu divulgar a pesquisa mesmo sem captar a reação ao escândalo para esconder o impacto devastador não somente para as pretensões bolsonaristas, como para todo bloco anti-Lula, como apontou a AtlasIntel.

O levantamento mostra Lula com desempenho médio de 47% dos votos válidos em todos os cenários simulados, enquanto a soma dos seus oponentes varia entre 42% e 49%, o que prefigura um contexto de vitória do Lula já no primeiro turno.

Essa tendência deverá ganhar força com a evolução das investigações da PF. A nova revelação, hoje, de que Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro na casa dele em dezembro passado, depois da primeira prisão, é mais uma evidência da relação obscena entre os criminosos, e que faz de Flávio um zumbi político.