Mario Frias enviou áudio a Vorcaro agradecendo por apoio a filme sobre Bolsonaro

247 - O deputado federal Mario Frias (PL-SP) enviou um áudio ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, agradecendo pelo apoio ao filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro. A revelação foi publicada nesta terça-feira (19) pelo Intercept Brasil, em mais um capítulo da investigação que apura as relações entre integrantes do bolsonarismo e o banqueiro, alvo de apurações ligadas ao que a reportagem classifica como a maior fraude bancária da história do país.

Segundo o Intercept, o áudio foi enviado em 11 de dezembro de 2024, poucas horas depois de um encontro previsto entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Vorcaro, em Brasília. Na gravação, obtida com exclusividade pelo veículo, Frias afirma que o longa “vai mexer com o coração de muita gente” e será “muito importante para o nosso país”.

“Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?”, disse Mario Frias ao banqueiro.

De acordo com a reportagem, Vorcaro respondeu logo em seguida: “Eu to numa ligação te chamo em seguida”. Depois da troca de mensagens, os dois conversaram por telefone durante cerca de dois minutos.

O conteúdo divulgado reforça indícios de proximidade entre Frias e Vorcaro. A publicação destaca que, dias antes, o deputado havia negado qualquer participação financeira direta do banqueiro no filme sobre Bolsonaro. Após o Intercept revelar negociações envolvendo R$ 134 milhões para financiar a produção, Frias declarou que Vorcaro não havia investido “um único centavo” no projeto.

Horas depois, o parlamentar divulgou uma nova nota afirmando existir “uma diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento”, sustentando que nem Vorcaro nem o Banco Master apareciam oficialmente como investidores da obra.

As mensagens reveladas agora, porém, mostram um relacionamento mais próximo entre o deputado e o empresário. Segundo o Intercept, Frias atuava diretamente na articulação do projeto cinematográfico, além de ocupar o posto de produtor-executivo de “Dark Horse”.

A investigação também trouxe à tona novas conversas trocadas entre os dois. Em uma delas, enviada em 15 de dezembro de 2024, Frias compartilha com Vorcaro uma captura de tela de uma conversa com o diretor Cyrus Nowrasteh, responsável por filmes de temática religiosa e histórica.

No diálogo, o diretor menciona a possibilidade de envolver o ator Jim Caviezel na produção. Segundo a reportagem, Nowrasteh teria dito que o astro faria duas perguntas antes de aceitar o papel: “1) Posso ler o roteiro? 2) Eles vão me pagar bem?”.

Frias respondeu ao diretor afirmando que o ator “será imortalizado por esse papel”.

Na sequência, o deputado enviou mensagens entusiasmadas a Vorcaro sobre o projeto. “Esse é um desses milagres” e “Vai ser a maior super produção de uma história brasileira”, escreveu.

Em outra conversa, datada de 22 de dezembro de 2024, Frias voltou a destacar a importância do filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, o deputado afirmou que a produção seria “o grande milagre”, capaz de alcançar “milhões de pessoas em todo mundo”.

“O grande milagre”, escreveu Frias, acrescentando que o longa teria “um papel histórico imprescindível para as futuras gerações”.

Vorcaro respondeu: “Tenho certeza disso”.

Na mesma troca de mensagens, Frias ainda afirmou: “JB precisa ter sua verdadeira história revelada” e concluiu dizendo: “2026 é do Brasil” e “Deus te abençoe meu Brother”.

O Intercept afirma que as conversas indicam uma relação que ultrapassava um contato protocolar entre um possível investidor e um produtor audiovisual. O conteúdo também mostra o uso recorrente de expressões religiosas e demonstrações de alinhamento político entre os envolvidos.

A reportagem ainda aponta que Mario Frias teria compartilhado conteúdos falsos nas redes sociais com o objetivo de descredibilizar as revelações feitas pelo Intercept sobre o financiamento do filme. Segundo o veículo, os materiais disseminados pelo deputado estariam ligados a uma rede de desinformação conectada ao PL.

Entre os exemplos citados estão o site Diario360, vinculado a Fagner Leandro de Lima, secretário parlamentar do deputado André Fernandes (PL-CE), e a página Hora Brasília, registrada em nome de uma empresa ligada a Hugo Alves dos Santos, apontado como aliado de Oswaldo Eustáquio.

Após a publicação da primeira reportagem da série, a defesa de Mario Frias reconheceu que o deputado manteve contato com Daniel Vorcaro, mas afirmou que as mensagens refletem “apenas uma relação legítima entre idealizador do projeto e um potencial apoiador privado da iniciativa”.

Os advogados do parlamentar também declararam que Frias “não exerceu papel de articulador político ou financeiro em nome do banqueiro” e sustentaram que o entusiasmo demonstrado nas conversas estava relacionado à “dimensão artística e cultural do projeto”.