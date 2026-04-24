Balança, balança… que a 6x1 logo cai

Durante muito tempo, a escala 6x1 foi tratada como algo normal no Brasil. Trabalhar seis dias seguidos para descansar apenas um virou parte da rotina de milhões de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente no comércio e nos serviços. Mas basta olhar para a realidade para perceber que não há nada de normal em viver sem tempo para descansar, cuidar da saúde, estudar, conviver com a família ou simplesmente existir além do trabalho.

É justamente essa lógica que o Projeto de Lei nº 1838/2026, enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, pretende mudar.

Mas afinal, o que o projeto propõe na prática?

A principal mudança é simples. Reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais e garantir dois dias de descanso remunerado por semana. Na prática, isso significa substituir a lógica da escala 6x1 por uma organização mais próxima da escala 5x2 — cinco dias de trabalho e dois de descanso.

O texto também mantém o limite diário de até oito horas de trabalho e deixa claro que a redução da jornada não poderá significar redução salarial. Ou seja, o trabalhador e a trabalhadora passam a ter mais tempo de descanso sem perder renda.

Outra dúvida comum é sobre os dias de folga. O projeto estabelece que os descansos devem coincidir, preferencialmente, com sábado e domingo, mas prevê exceções para atividades que funcionam aos fins de semana. Nessas situações, as escalas continuam podendo ser organizadas por negociação coletiva, desde que o direito aos dois dias de descanso semanais seja respeitado.

O PL também não acaba com escalas especiais já existentes, como a 12x36. Esses modelos continuam permitidos, desde que respeitem a média máxima de 40 horas semanais prevista na nova regra.

Outro ponto importante é que o projeto não vale apenas para uma categoria específica. Ele altera regras da CLT e também legislações especiais, alcançando trabalhadores e trabalhadoras das mais diversas categorias.

Na vida real, a mudança é enorme.

Atualmente, milhões de brasileiros e brasileiras trabalham seis dias para descansar apenas um, muitas vezes sem sequer conseguir folgar aos domingos. Com a nova proposta, a lógica muda. Mais tempo de descanso, mais convivência familiar, mais possibilidade de estudar, cuidar da saúde e ter lazer. Em resumo, mais tempo para viver.

E esse debate não é apenas sobre conforto. É uma questão de saúde pública.

Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) já associaram jornadas excessivas ao aumento de doenças cardíacas, AVC, ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. O adoecimento da classe trabalhadora deixou de ser exceção e passou a fazer parte da rotina de quem vive submetido a jornadas longas e desgastantes.

A discussão é tão séria que o projeto já começou a avançar dentro do Congresso Nacional – mesmo que muitos duvidassem. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, o que significa que o texto pode seguir tramitando. A votação dessa etapa ainda não analisou o mérito do projeto, mas confirmou que seu teor está dentro das regras constitucionais.

Isso muda o cenário político. O fim da escala 6x1 deixou de ser apenas uma reivindicação das ruas e passou a ocupar oficialmente o centro do debate nacional.

E isso não aconteceu por acaso. Foi resultado da mobilização popular, da pressão dos sindicatos, das manifestações da classe trabalhadora e também da decisão política de um presidente da República que escolheu transformar essa pauta em proposta concreta.

Ao enviar o projeto ao Congresso, Lula deu forma institucional a uma reivindicação histórica de milhões de brasileiros e brasileiras que há décadas denunciam o desgaste provocado por jornadas exaustivas.

Agora, o debate segue para novas etapas, nas quais o conteúdo do projeto será discutido de forma mais aprofundada. E é justamente nesse momento que cresce a importância da participação popular para impedir retrocessos e fortalecer a luta por uma jornada mais humana.

Afinal, será o Congresso Nacional que elegemos há quatro anos que decidirá o futuro dessa proposta — um Congresso majoritariamente formado por representantes ligados ao empresariado e aos interesses patronais.

Por isso, acompanhar cada etapa da tramitação, pressionar parlamentares e manter a mobilização social será fundamental para que a pauta avance. E, caso o projeto não seja votado até as próximas eleições, caberá à própria classe trabalhadora transformar sua indignação em escolha política, elegendo representantes verdadeiramente comprometidos com os direitos de quem vive do trabalho.

No fim das contas, o debate sobre o fim da escala 6x1 também é um debate sobre representação política. Sobre quem ocupa o Congresso, a quem esses parlamentares servem e quais interesses escolhem defender quando chega a hora de votar projetos que impactam diretamente a vida da classe trabalhadora.