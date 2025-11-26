Bolsonaro não caiu do céu

A moda agora é ripar o Bolsonaro, ainda mais depois do espetáculo grotesco da tornozeleira. Mas é preciso lembrar que ele não caiu do céu, não foi imposto de cima para baixo.

Quantos que agora atacam e até ridicularizam o Bolsonaro não votaram nele? Quantos não preferiram ele ao Haddad? Serão os mesmos que eram lavajatistas ferrenhos e hoje fingem que não têm, nem tiveram nada a ver com a Lava Jato, como se nunca tivessem idolatrado o Sergio Moro e participado da criminalização do PT e do Lula como supostos envolvidos em corrupção e sido coniventes com o impeachment da Dilma e com a prisão do Lula!

Agora todo mundo é anti-Bolsonaro, sem prestar contas das posições que tiveram em um passado não muito longínquo. Nem sequer esboçam alguma autocrítica. Parece natural que todo mundo seja antibolsonarista.

Mas quem votou por ele contra o Haddad, com o Lula preso e a Dilma impichada? Ninguém? Onde estão? Se tornaram jornalistas antibolsonaristas? Frenéticos?

Nada como o tempo para passar. Nada como a impunidade para fazer com que as coisas passem.

Foi um tempo miserável na história do Brasil. Foi preciso que o Judiciário – esse mesmo Judiciário que depois disse que o Lula e a Dilma são inocentes – se tornasse instrumento do lawfare, da judicialização da política, para que o Bolsonaro, o pior dos brasileiros, se tornasse presidente do Brasil, e o Lula, o melhor dos brasileiros, estivesse preso.

Esse mesmo Judiciário, hoje felizmente defensor da democracia, fez autocrítica do impeachment da Dilma e da prisão do Lula? Como devolverão ao povo e à democracia brasileira os males que causaram? Os mortos desnecessariamente pela pandemia? - Aliás, aquele monstro do então ministro contra vacina da Saúde é, impunemente, deputado federal!

O passado não volta, mas a impunidade permite que os riscos à democracia sobrevivam. Muita gente se recolheu à vida privada, como se a democracia e o futuro estivessem garantidos. Como podem dormir tranquilamente com suas consciências?

Bolsonaro não caiu do céu. Ele foi o instrumento da direita, tanto de políticos como da mídia, para evitar o “mal maior” do PT, do Lula, da esquerda, do MST, do SUS!

Enquanto lhes foi útil, conviveram alegremente com o monstro. Com Lula preso! Quantos foram conosco a Curitiba dizer, todo dia: “Bom dia, presidente Lula!”, “Boa noite, presidente Lula!”? Quantos se sentiram aliviados do medo do PT, do Lula?

Hoje todos desfrutam da democracia, que foi conquistada por tantos, antes de tudo pela dignidade do Lula na prisão. Sem querer recordar do tempo em que preferiam o Bolsonaro ao Lula! Em que preferiam limitar a democracia, esquecer que vínhamos de 21 anos da ditadura e da tortura, que o Bolsonaro segue adorando! Que, ao conciliar com Bolsonaro, estavam conciliando com o maior torturador da história brasileira, ídolo e herói desse outro monstro, que votou pelo impeachment da Dilma com a mais vergonhosa apologia da ditadura e da tortura, e que deveria ter sido cassado naquele momento. É nisso que dá a impunidade.

Quem votou no Bolsonaro contra o Haddad, com o Lula preso, que tenha a dignidade de levantar a mão. Nem que seja para dizer que não o fariam mais!