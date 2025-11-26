Condenados por trama golpista passam por audiências de custódia

247 - As audiências de custódia dos condenados pelo “núcleo crucial” da trama golpista de 2022 concentram as atenções desta quarta-feira (26), marcando a primeira avaliação judicial após as prisões decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Os procedimentos, que ocorrem por videoconferência ao longo da tarde, integram a execução das penas fixadas no processo.

Segundo o g1, os réus presos na terça-feira (25) serão ouvidos nos locais onde estão detidos, em um rito previsto na legislação penal para verificar eventuais abusos no momento da prisão, além de assegurar a presença das defesas e do Ministério Público. Moraes pode acompanhar pessoalmente ou delegar a função a juízes de seu gabinete.

O cronograma divulgado prevê as seguintes audiências:

Almir Garnier (Brasília), às 13h, na Estação Rádio da Marinha em Brasília

Anderson Torres (Brasília), às 13h30, no 19º Batalhão de Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda

Augusto Heleno (Brasília), às 14h, no Comando Militar do Planalto

Jair Bolsonaro (Brasília), às 14h30, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal

Paulo Sérgio Nogueira (Brasília), às 15h, no Comando Militar do Planalto

Braga Netto (RJ), às 15h30, na 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro

Paralelamente às audiências, a Primeira Turma do Supremo encerra o julgamento virtual sobre a decisão de Moraes que determinou a execução imediata das penas. A votação começou às 19h de terça-feira (25) e permanece aberta até as 19h desta quarta. O relator votou por manter todas as medidas, incluindo as prisões, e determinou ainda o envio da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para aplicação de inelegibilidade ao grupo, ao Ministério Público Militar e ao Superior Tribunal Militar (STM) para procedimentos de perda de posto e patente, e à Procuradoria-Geral da República para cobrança da multa. O ministro Flávio Dino acompanhou integralmente o voto.

O processo penal teve início com a denúncia da Procuradoria-Geral da República em fevereiro e foi admitido pela Primeira Turma em março. Em setembro, o colegiado condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, além de outros sete réus. Alexandre Ramagem segue foragido, e Mauro Cid cumpre pena de dois anos em regime aberto desde o início de novembro.