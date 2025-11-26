TV 247 logo
      Condenados por trama golpista passam por audiências de custódia

      Réus presos, incluindo Jair Bolsonaro, serão apresentados ao Supremo nesta quarta

      18/11/2025 - Primeira Turma do STF (Foto: Gustavo Moreno/STF)

      247 - As audiências de custódia dos condenados pelo “núcleo crucial” da trama golpista de 2022 concentram as atenções desta quarta-feira (26), marcando a primeira avaliação judicial após as prisões decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Os procedimentos, que ocorrem por videoconferência ao longo da tarde, integram a execução das penas fixadas no processo.

      Segundo o g1, os réus presos na terça-feira (25) serão ouvidos nos locais onde estão detidos, em um rito previsto na legislação penal para verificar eventuais abusos no momento da prisão, além de assegurar a presença das defesas e do Ministério Público. Moraes pode acompanhar pessoalmente ou delegar a função a juízes de seu gabinete.

      O cronograma divulgado prevê as seguintes audiências:

      • Almir Garnier (Brasília), às 13h, na Estação Rádio da Marinha em Brasília
      • Anderson Torres (Brasília), às 13h30, no 19º Batalhão de Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda
      • Augusto Heleno (Brasília), às 14h, no Comando Militar do Planalto
      • Jair Bolsonaro (Brasília), às 14h30, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal
      • Paulo Sérgio Nogueira (Brasília), às 15h, no Comando Militar do Planalto
      • Braga Netto (RJ), às 15h30, na 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro

      Paralelamente às audiências, a Primeira Turma do Supremo encerra o julgamento virtual sobre a decisão de Moraes que determinou a execução imediata das penas. A votação começou às 19h de terça-feira (25) e permanece aberta até as 19h desta quarta. O relator votou por manter todas as medidas, incluindo as prisões, e determinou ainda o envio da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para aplicação de inelegibilidade ao grupo, ao Ministério Público Militar e ao Superior Tribunal Militar (STM) para procedimentos de perda de posto e patente, e à Procuradoria-Geral da República para cobrança da multa. O ministro Flávio Dino acompanhou integralmente o voto.

      O processo penal teve início com a denúncia da Procuradoria-Geral da República em fevereiro e foi admitido pela Primeira Turma em março. Em setembro, o colegiado condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, além de outros sete réus. Alexandre Ramagem segue foragido, e Mauro Cid cumpre pena de dois anos em regime aberto desde o início de novembro.

