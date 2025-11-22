TV 247 logo
      Buscar
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2784 artigos

        HOME > blog

        Bolsonaro rompeu tornozeleira à meia-noite

        Fatos novos inviabilizam prisão domiciliar

        Bolsonaro com sua tornozeleira (Foto: Divulgação)

        A Polícia Federal pediu a prisão preventiva de Bolsonaro em razão de dois fatos centrais.

        Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

        O primeiro foi a convocação de uma “vigília” na frente do condomínio pelo senador Flávio Bolsonaro, o que foi interpretado como uma reedição dos acampamentos na frente dos quartéis em 2022 e que poderia resultar em risco à ordem pública e tumulto, situação que poderia ser aproveitada para ensejar a fuga de Bolsonaro.

        A hipótese de fuga foi reforçada quando, à meia-noite e pouco deste sábado, Bolsonaro rompeu a tornozeleira, violando uma das regras da prisão domiciliar em que se encontrava.

        A convocação da vigília e a violação da tornozeleira mostram que não é seguro mantê-lo em prisão domiciliar, nem agora (antes do trânsito em julgado), nem depois. 

        Condenado por tentativa de golpe ensaiou uma tentativa de fuga.

        Fracassou nas duas.  

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados