Bolsonaro rompeu tornozeleira à meia-noite

A Polícia Federal pediu a prisão preventiva de Bolsonaro em razão de dois fatos centrais.

O primeiro foi a convocação de uma “vigília” na frente do condomínio pelo senador Flávio Bolsonaro, o que foi interpretado como uma reedição dos acampamentos na frente dos quartéis em 2022 e que poderia resultar em risco à ordem pública e tumulto, situação que poderia ser aproveitada para ensejar a fuga de Bolsonaro.

A hipótese de fuga foi reforçada quando, à meia-noite e pouco deste sábado, Bolsonaro rompeu a tornozeleira, violando uma das regras da prisão domiciliar em que se encontrava.

A convocação da vigília e a violação da tornozeleira mostram que não é seguro mantê-lo em prisão domiciliar, nem agora (antes do trânsito em julgado), nem depois.

Condenado por tentativa de golpe ensaiou uma tentativa de fuga.

Fracassou nas duas.