“A lei alcançou Bolsonaro — ninguém está acima do Brasil”, diz Lindbergh Farias

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) reagiu com contundência à prisão preventiva de Jair Bolsonaro e afirmou que o país assiste ao fim da sensação de impunidade em torno do ex-presidente. “A lei alcançou Bolsonaro — ninguém está acima do Brasil”, declarou o parlamentar, daefendendo que a decisão do STF responde a um risco real à ordem pública.

Segundo Lindbergh, a medida era inevitável diante da atuação política de Bolsonaro mesmo em prisão domiciliar. Para o deputado, o ex-presidente vinha “tensionando deliberadamente o ambiente institucional” e utilizando sua base de apoio para pressionar as autoridades responsáveis pelo processo da trama golpista.

O parlamentar também apontou a vigília convocada por Flávio Bolsonaro como fator decisivo para a escalada do risco. Ele avaliou que transformar um processo criminal em ato político representava “uma tentativa explícita de intimidação ao STF e à Polícia Federal”, com possibilidade de aglomerações armadas e até fuga.

Lindbergh classificou o momento como histórico e disse que a decisão reforça o funcionamento das instituições diante de ameaças golpistas. Para ele, a prisão preventiva desmonta a narrativa de perseguição e mostra que o país não admite manipulação política do processo judicial.

“Esse é um divisor histórico. A lei se impôs, e isso vale para qualquer cidadão — até para um ex-presidente”, afirmou.



