Kakay: já havia os requisitos para a prisão preventiva de Bolsonaro

247 - O advogado criminalista Kakay avaliou que a atuação do Judiciário na ordem de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro demonstra normalidade institucional. Em entrevista ao Brasil 247, ele afirmou: "É bom saber que o poder Judiciário está agindo normalmente. Naquele momento em que ele foi para a [prisão] domiciliar, já havia os requisitos para a prisão preventiva". A declaração foi dada na manhã deste sábado (22).

A detenção do ex-presidente ocorreu neste sábado (22), após o cumprimento de um mandado expedido pela Justiça e solicitado pela Polícia Federal. Bolsonaro foi conduzido à Superintendência da PF logo após a operação. Segundo as informações preliminares divulgadas pela imprensa, o caráter preventivo da medida busca evitar riscos ao andamento do inquérito, como possível fuga, destruição de provas ou tentativas de interferência.

Os detalhes dos fundamentos jurídicos da decisão ainda não foram oficialmente divulgados. A prisão, no entanto, representa um novo capítulo nas diversas investigações que se acumulam sobre Bolsonaro desde o término de seu mandato. A adoção da preventiva eleva a pressão política em Brasília e reforça a tensão entre aliados do ex-presidente e instituições de controle.