Ramagem gastou R$ 35 mil da cota parlamentar mesmo após fugir

247 - O deputado federal Alexandre Ramagem, atualmente foragido, continuou utilizando recursos da cota parlamentar durante os meses de setembro, outubro e novembro. Mesmo após deixar o país, o parlamentar registrou despesas que somam R$ 35 mil no período.

As informações foram publicadas pelo UOL, nesta sexta-feira (22), com base nos dados oficiais da Câmara dos Deputados e em apurações da própria reportagem.

Os valores reembolsados ao deputado foram os seguintes:

setembro: R$ 13.756,32; outubro: R$ 20.848,29; novembro (até quinta-feira (21)): R$ 230.

A cota parlamentar é destinada a cobrir custos relacionados ao exercício do mandato, como serviços, assessoria e deslocamentos. O deputado apresenta comprovantes das despesas e recebe o reembolso diretamente na conta bancária vinculada ao mandato.

Procurada, a assessoria do parlamentar não respondeu às tentativas de contato feitas pelo UOL até a publicação da matéria. O veículo reforça que o espaço permanece aberto para eventual manifestação.

Ramagem está foragido desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou sua prisão a pedido da Polícia Federal. O deputado foi condenado no processo que investigou a organização de uma trama golpista no país.

De acordo com reportagem do site PlatôBR, o parlamentar foi visto em um condomínio de luxo em Miami, nos Estados Unidos, ao lado da esposa. As investigações citadas pela colunista Carla Araújo apontam que ele teria deixado o Brasil por Boa Vista, capital de Roraima, seguindo para território norte-americano “provavelmente pela Venezuela ou Guiana”.