Rota de fuga de Ramagem passou por Guiana ou Venezuela, diz PF

247 – A Polícia Federal trabalha com uma linha de investigação que indica que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) pode ter deixado o Brasil de forma clandestina, ainda em setembro, fugindo via Roraima até chegar a Miami, nos Estados Unidos.

Segundo informações da TV Globo, o parlamentar bolsonarista embarcou em um voo para Boa Vista (RR) e, de lá, seguiu por via terrestre até a fronteira norte — possivelmente rumo à Venezuela ou à Guiana — com um carro alugado.

Registros internos da Câmara mostram que Ramagem não comunicou à Casa qualquer deslocamento internacional, apesar disso ser obrigatório para parlamentares que estão submetidos a restrições judiciais. A sentença do STF que o condenou proibia o deputado de deixar o país e exigia a entrega de seu passaporte.