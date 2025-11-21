“Hugo Motta precisa ser afastado do cargo e preso”, diz Hildegard Angel

247 - A jornalista Hildegard Angel fez nesta sexta-feira (21) duras críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmando que ele deveria ser afastado do cargo e preso.

As declarações foram motivadas pela revelação de que o deputado federal Alexandre Ramagem, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista, fugiu para Miami, nos Estados Unidos, e, mesmo assim, registrou votos em decisões da Câmara a partir do exterior.

Diante do episódio, que expõe a fragilidade da condução de Motta na Casa, Hildegard defendeu que a população brasileira volte a ocupar as ruas em protesto contra a atuação do Congresso.

"Ramagem condenado e votando à distância, foragido, vivendo no exterior, recebendo salário, à revelia de decisão do STF, sob os auspícios da Câmara! Hugo Motta precisa ser afastado do cargo e preso. Ele não é nada, é uma marionete, um fantoche, boneco de ventríloquo. É um drone teleguiado pelo cangaceiro Arthur Lira para implodir as ações do governo. O povo precisa ir de novo pra rua", escreveu Hildegard na rede X.