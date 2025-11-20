“Está com medo de quê, Ramagem?”, questiona Maria do Rosário após fuga para Miami

247 – A deputada Maria do Rosário (PT-RS) criticou duramente, nesta quinta-feira 20, a fuga do delegado e deputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão por participação na trama golpista contra a democracia. A manifestação foi feita em suas redes sociais, em que classificou a saída do parlamentar para Miami como uma fuga “clandestina”.

Em sua publicação, Maria do Rosário confrontou diretamente Ramagem, perguntando: “Está com medo de quê, Ramagem? Do julgamento? Da verdade? Ou da própria história que ajudou a escrever?”

Condenado a 16 anos por participação no golpe, Ramagem fugiu clandestinamente para Miami.

Está com medo de quê, Ramagem?

Do julgamento? Da verdade? Ou da própria história que ajudou a escrever?

A democracia não foge. A democracia enfrenta.

Que as autoridades competentes adotem… — Maria do Rosário (@mariadorosario) November 20, 2025

A deputada afirmou que, diferentemente do deputado condenado, as instituições democráticas não se intimidam diante da verdade:

“A democracia não foge. A democracia enfrenta.”

Pedido de ação imediata das autoridades

Maria do Rosário defendeu que o Estado brasileiro reaja prontamente à fuga, afirmando que um parlamentar condenado por tentativa de golpe não pode simplesmente deixar o país para tentar escapar da responsabilização judicial.

Em seu texto, ela cobrou que o poder público adote medidas urgentes: “Que as autoridades competentes adotem imediatamente todas as providências para sua recaptura e responsabilização.”

A parlamentar destacou que a gravidade dos crimes pelos quais Ramagem foi condenado exige firme atuação institucional, para impedir que fugas internacionais comprometam o enfrentamento aos ataques ao Estado democrático de Direito.