PGR avalia pedir prisão de Ramagem após fuga para os EUA

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) estuda solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos apesar de estar proibido de viajar ao exterior. A informação foi revelada pela CNN Brasil, que também confirmou que o entorno do procurador-geral Paulo Gonet vê indícios de tentativa de fuga por parte do parlamentar.

Ramagem, condenado pelo STF por participação em uma trama golpista, encontra-se há mais de dois meses em North Miami, onde foi localizado por reportagem do site PlatôBR. De acordo com integrantes do Ministério Público ouvidos pela CNN, há “correlação direta” entre a viagem do deputado e a proximidade do início da execução de sua pena — cenário semelhante ao da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que deixou o país antes de sua condenação transitar em julgado.

A situação de Ramagem se agravou após a constatação de que sua saída do país não foi comunicada à Câmara dos Deputados, como manda a legislação. A Casa informou que não recebeu qualquer aviso oficial. Embora o parlamentar tenha apresentado dois atestados médicos sucessivos, ele continuou participando remotamente das votações, o que, segundo autoridades que acompanham o caso, pode ter sido uma tentativa de mascarar sua ausência física no Brasil.Além disso, a Polícia Federal (PF) investiga se a viagem ocorreu de forma clandestina. A principal hipótese é que Ramagem tenha cruzado uma fronteira terrestre e embarcado para os EUA a partir de um país vizinho. A prática, se confirmada, reforçaria a tese de descumprimento deliberado de medidas judiciais.A comparação com o caso de Carla Zambelli é recorrente entre procuradores e ministros. Em 2023, diante da fuga da deputada, a PGR pediu a prisão preventiva, e o ministro Alexandre de Moraes determinou sua inclusão na lista da Interpol. A operação resultou em prisão no exterior e posterior processo de extradição.

O parlamentar já teve seu primeiro recurso negado pelo STF. A defesa tem até segunda-feira (24) para apresentar uma nova contestação. Caso seja novamente rejeitado — cenário considerado provável por interlocutores do tribunal — a execução da pena poderá ser autorizada nos dias seguintes.

Além da condenação por envolvimento na trama golpista, Ramagem responde a outra ação penal: o caso da chamada “Abin Paralela”, no qual já foi indiciado por suposto uso político da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro.A defesa do deputado não se pronunciou sobre as investigações. Enquanto isso, cresce a expectativa em Brasília sobre um possível pedido de prisão preventiva, que poderá transformar a viagem aos Estados Unidos no estopim para a detenção do parlamentar.