Ramagem apresentou atestados para licença e não avisou viagem aos EUA, afirma Câmara

247 -A permanência do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) nos Estados Unidos, durante um período em que estava afastado por licença médica concedida pela Câmara dos Deputados, desencadeou nova controvérsia em Brasília. A situação veio à tona após o PlatôBR localizar o parlamentar em um condomínio de luxo em Miami na quarta-feira (19).

Em resposta enviada ao PlatôBR, a presidência da Câmara afirmou que Ramagem apresentou atestados médicos ao solicitar a licença, mas não comunicou à Casa que deixaria o país. O órgão também informou que não autorizou qualquer missão internacional envolvendo o deputado.

O parlamentar pediu licença de 30 dias em 9 de setembro. No dia 13 de outubro, quatro dias após o fim do prazo inicial, solicitou a prorrogação do afastamento por mais 60 dias, estendendo-o até 12 de dezembro. Mesmo fora do Brasil, Ramagem continuou a ter acesso aos sistemas de presença e votação da Câmara, o que permitiu que trabalhasse de forma remota — e sem registrar faltas.

Nas redes sociais, o deputado vem publicando vídeos trajando terno e gravata, nos quais comenta pautas do Congresso como se estivesse em Brasília. A licença também garante a manutenção da cota parlamentar. Desde que passou a permanecer nos Estados Unidos, não houve gastos com passagens aéreas — normalmente usadas por parlamentares em deslocamentos semanais.

Os valores da cota mostraram forte redução: em julho e agosto, foram R$ 43 mil e R$ 36 mil; em setembro, já em território norte-americano, despencaram para R$ 13 mil; em outubro, somaram R$ 20 mil.

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro e pode ter a prisão decretada para início do cumprimento da pena nas próximas semanas.