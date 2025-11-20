TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      PSOL pede prisão de Alexandre Ramagem após parlamentar ser visto em Miami

      Deputados afirmam que “tudo indica” que o ex-diretor da Abin tentou fugir do país, apesar de estar proibido de viajar ao exterior

      Alexandre Ramagem (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

      247 – Deputados federais do PSOL do Rio de Janeiro solicitaram nesta quinta-feira (19) que o Supremo Tribunal Federal (STF) decrete a prisão do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado a 16 anos de prisão na ação penal que investigou a trama golpista. A informação foi divulgada pela Agência Brasil.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      O pedido foi apresentado após o site PlatôBR publicar imagens do parlamentar entrando em um condomínio em Miami, nos Estados Unidos, mesmo estando proibido de deixar o Brasil por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Segundo os deputados, “tudo indica” que Ramagem deixou o país irregularmente, descumprindo medidas judiciais impostas durante o processo.

      PSOL aciona STF e aponta possível fuga

      A solicitação foi assinada pelos deputados Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga, Chico Alencar, Tarcísio Motta e Talíria Petrone. Os parlamentares sustentam que o vídeo divulgado pelo PlatôBR comprova que Ramagem violou a proibição de viajar: ele foi flagrado pela equipe do site entrando em um condomínio em Miami, na manhã desta quinta-feira.

      Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro, teve todos os passaportes — nacional e estrangeiros — recolhidos por ordem de Moraes justamente para impedir sua saída do país durante o curso da ação penal.

      Condenação na trama golpista e momento decisivo no processo

      A suposta fuga acontece às vésperas da conclusão da tramitação dos recursos dos réus condenados no processo da tentativa de golpe de Estado, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, a Primeira Turma do STF rejeitou os recursos do chamado Núcleo 1, mantendo as condenações.

      Com essa decisão, as defesas têm apenas os últimos mecanismos recursais para tentar impedir a execução imediata das penas — etapa que, segundo especialistas, deve ocorrer nas próximas semanas.

      Defesa mantém silêncio

      Procurada pela Agência Brasil, a defesa de Alexandre Ramagem informou que não vai se pronunciar sobre o caso.

      Artigos Relacionados

      Tags