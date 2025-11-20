Ramagem desafia proibição de viajar e Bolsonaro ‘se rói de inveja’, ironiza Noblat

247 - A possível fuga do deputado Alexandre Ramagem (PL) para Miami, nos Estados Unidos, provocou uma reação irônica do colunista Ricardo Noblat, do Metrópoles. Ele afirma que Jair Bolsonaro, que pode ser preso “na próxima semana”, estaria “se roendo de inveja” de seu aliado, caso a fuga seja confirmada. A observação abre a coluna do jornalista e dá o tom do impacto político do episódio.

As informações foram publicadas no Blog do Noblat, que relata que Ramagem pode ter deixado o Brasil de forma clandestina, desrespeitando determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de sair do país.

Segundo o Metrópoles, até a madrugada desta quarta-feira, o que se sabia é que Ramagem teria atravessado de carro a fronteira do Brasil rumo a um país vizinho — possivelmente a Argentina, tal como fez sua ex-colega Carla Zambelli. De lá, ele teria embarcado para Miami usando passaporte diplomático, acompanhado da esposa e das filhas.

Ainda não se sabe se a viagem tem caráter temporário — como férias, compras ou lazer — ou se se trata de uma tentativa de escapar definitivamente das consequências jurídicas de sua condenação.

Em setembro, Ramagem foi condenado a 16 anos e 1 mês de prisão por integrar o núcleo operacional da tentativa fracassada de golpe. Embora não esteja preso, como outros envolvidos, ele estava proibido pelo STF de deixar o país.