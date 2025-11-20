"Fugitivo de quinta categoria", diz Jandira Feghali sobre Alexandre Ramagem

247 - A reação da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) repercutiu nesta quinta-feira (20), após a divulgação de que Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixou o Brasil clandestinamente e reapareceu em Miami, nos Estados Unidos. A informação foi publicada na quarta-feira (19) pelo site PlatôBR, que exibiu imagens do parlamentar em um condomínio de luxo na cidade.

De acordo com o PlatôBR, fontes da investigação afirmam que Ramagem saiu do país por terra e embarcou em um voo comercial, apesar de ter o passaporte cancelado por determinação do Supremo Tribunal Federal. O deslocamento ocorreu antes da execução da pena imposta a ele no processo da trama golpista.

Alexandre Ramagem, condenado pela trama golpista, fugiu do país como quem foge da própria sombra: saiu de carro até a fronteira, embarcou num voo comum mesmo com o passaporte cancelado e reapareceu em Miami, bem longe do alcance da Justiça brasileira. A coincidência - ou melhor,… pic.twitter.com/1n5h18vooR — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) November 20, 2025

A manifestação de Jandira Feghali se concentrou na fuga do deputado. Em sua rede social, a parlamentar escreveu que Ramagem “fugiu do país como quem foge da própria sombra”, mencionando relatos de que ele deixou o território brasileiro de carro até a fronteira e, depois, seguiu viagem aos Estados Unidos. Jandira afirmou que o episódio repete um padrão de comportamento de setores da extrema direita. “É o velho roteiro da extrema direita: falam em ‘patriotismo’, mas na hora de encarar as consequências, correm para os Estados Unidos como fugitivos de quinta categoria”, declarou.

A condenação de Ramagem foi estabelecida em 11 de setembro pela Primeira Turma do STF, que fixou pena de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A decisão incluiu a entrega do passaporte e a proibição de deixar o país.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou à coluna de Carla Araújo que Ramagem está em Miami, mas afirmou não ter sido informado da viagem. “Soube agora”, disse. A perda de mandato, prevista na condenação, será analisada pela Câmara.