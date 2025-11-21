“Quem atentou contra a democracia e fugiu será localizado e preso”, diz Lindbergh após preventiva de Ramagem

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) celebrou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que decretou nesta quinta-feira (20) a prisão preventiva do também deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). A ordem foi emitida após a confirmação de que o parlamentar deixou o Brasil clandestinamente e se encontra em Miami, nos Estados Unidos, violando medidas cautelares impostas pela Corte.

“Ontem formulei o pedido de prisão preventiva de Alexandre Ramagem ao STF e hoje ela foi decretada pelo ministro relator Alexandre de Moraes, após a confirmação da fuga para os EUA e da violação das medidas cautelares”, afirmou Lindbergh. Ele também destacou que já atua para acionar mecanismos de cooperação internacional:

“Protocolei requerimento à Polícia Federal com pedido de inclusão de Ramagem na lista de Difusão do Alerta Vermelho da Interpol, para permitir sua localização imediata, autorizar a detenção provisória e assegurar que ele seja entregue ao Brasil para cumprir a ordem judicial”.

Fuga confirmada por vídeo

A decisão de Moraes veio após o site PlatôBR filmar Ramagem entrando em um condomínio em Miami. Segundo a reportagem, o deputado viajou de avião até Boa Vista e, de lá, seguiu de carro rumo à fronteira em uma movimentação considerada clandestina pelas autoridades.

Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Ele estava proibido de deixar o país e tinha a obrigação de entregar o passaporte — determinações que foram ignoradas.

Cooperação internacional

Com o pedido de Lindbergh, a PF avaliará a inclusão do nome do deputado na chamada Difusão Vermelha da Interpol, ferramenta usada para localizar e deter fugitivos em território estrangeiro. A medida facilita a prisão provisória em outro país e permite que o processo de extradição ou deportação seja acionado de forma imediata.Para o petista, o episódio demonstra o esforço de setores da extrema-direita em escapar da Justiça. “Quem atentou contra a democracia e fugiu para se esconder no exterior será localizado e preso para cumprir pena. Não haverá impunidade!”, disse.