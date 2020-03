Bora pra cozinha: dicas para uma alimentação saudável em tempos de coronavírus

Neste “momento coronavírus” há duas alternativas principais para nos alimentarmos, considerando que recomenda-se a não ida a bares e restaurantes, para evitar aglomerações e risco de contágio: pedir comida em casa e o mais importante: cozinhar.

Tenho acompanhado pela mídia e redes sociais a tentativa e o incentivo de diversas pessoas ao ato de cozinhar, aproveitando essa tal de quarentena (para os que podem se dar ao luxo de fazer quarentena domiciliar, é claro). Profissionais – como Bela Gil e Rita Lobo – usam as suas redes sociais para darem dicas e ensinamentos culinários para quem quiser ir para a cozinha.

Minha amiga Táta, goiana – dona do várias vezes premiado restaurante “Da casa da Táta”, na Gávea, Rio de Janeiro -, por exemplo, enviou para a sua rede no WhatsApp uma série de dicas para que aproveitemos esse momento e, simplesmente, cozinhemos.

Um outro amigo sugere unir a família - ele, mulher e dois filhos – em torno da cozinha e das refeições em conjunto. “As crianças também estão participando da cozinha”, diz.

Além de prazeroso, esse é um ato saudável, pois, como se sabe e tenho falado aqui neste espaço, cozinhar nos ajuda a controlar o que comemos, a nossa alimentação.

Como diz a Táta, “estou usando a cozinha pra fazer o que sei, e se posso ajudar alguém é passando a minha experiência em aproveitar os alimentos. Isso é bom, desocupa a geladeira e dá menos trabalho na hora de cozinhar.”

Em sendo assim, vamos às dicas da Táta para uma alimentação saudável e prática. Use todas ou algumas dessas dicas, mas, por favor, vá para a cozinha.

Comer pouco.

Ter arroz em casa, se possível integral, que alimenta muito mais. E feijão, lentilha, ervilha (esta última pode ser até congelada, se quiser)

Sardinhas em lata (são ótimas fontes de proteína) e funcionam muito bem para casos de emergência porque estão justamente em latas; conservadas. Atum (idem).

Mandioca cortada em cubinhos e congeladas, cruas ou meio cozidinhas (congelar em porções)

Batata é sempre bom.

Limão e laranja espremidos e congelados em cubinhos.

Chás (todos de que gostarem).

Salsinha. Lavar os molhes, espalhar sobre panos de prato e secar ou usar aquele secador de folhas. Separar em porções, botar em saquinhos, apertar para tirar o ar e congelar (ela é riquíssima em vitamina C e tempera as nossas sopas, evitando usar muito sal.

Coentro (fazer o mesmo).

Alho, cebola e sal: bater no liquidificador com um pouquinho de azeite. Guardar em vidros.

Quem souber fazer pão, que faça e congele (precisa ter farinha de trigo, e fermento seco. É bom ter em casa farinha de centeio e integral, evitando fazer somente pães brancos (os diabéticos não devem consumir farinha branca).

Comprem cocos secos: a sua polpa dura pode ser transformada em um ótimo leite (fonte de gorduras boas) e ele pode ficar meses ali no chão, sem ocupar a geladeira.

Grão de bico: sem igual em proteínas e com ele dá pra fazer muitas coisas.

Gengibre e açafrão da terra (cúrcuma), mesmo em pó tá valendo.

Macarrão, sempre é bom ter. É fácil de fazer.

Brócolis e couve-flor: separar as flores dos talos, deixar em água fervente por 1 minuto e, depois de escorrer, jogar em água bem gelada até esfriar. Escorrer, porcionar e congelar. Fazer o mesmo com os talos e as folhas boas e verdinhas dos brócolis.

Couve (fazer o mesmo).

Este processo facilita o uso, mantém as propriedades do alimento e ocupa pouquíssimo espaço no freezer. Quer tiver espaço sobrando no freezer pode estocar para alguém da família que não tem espaço.

Se todos fizerem isso teremos como nos virar por uns tempos.

Quem pode congelar carne e frango, congele.

Frutas importantes, como maçã e banana, podem ser cozidas em uma panela, separadamente. Cortadas em cubinhos, regadas com um pouco de suco de limão, açúcar (para os que podem), um tiquinho de água. Deixem cozinhar até secar. Depois de frias, congele as porções.

Isso pode ser usado em um mingau de aveia, batido com leite: Uma colherzinha desse purê em um copo de leite já garante um lanchinho.

Aveia ou farinha de aveia para fazer panquecas e mingaus.

Sei que é caro, mas recomendo comprar amendoim (torrar em casa) e alguma castanha (de caju ou a do Pará) amêndoas.

Mamão, manga e melancia podem ser guardados em cubinhos, em saquinhos (apertar o saquinho para tirar o máximo de ar antes de dar o nó).

Abacate, cortado em cubinhos, regado com suco de limão também dá um ótimo creme matinal. É só congelar as porções.

Abóboras e cenouras congeladas em cubinhos são fontes de vitamina A.

"Lembrando", diz ela: “os índios passam uma vida comendo, mandioca e tapioca, peixe e frutas. Se eles podem, nós também podemos.”

Claro, Táta, claro.