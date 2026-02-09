Cabe sempre à cultura dar a resposta

O MAGA está furioso com a NFL (National Football League) por ela ter escolhido Bad Bunny para estrelar este Super Bowl, no intervalo, com direito a dancinha com Lady Gaga.

Os supremacistas brancos estão subindo pelas paredes de raiva, mas não tem jeito, a América da latinidade é o Big business, é o futuro, são os trilhões que jorram, enquanto a América desbotada, destilando ódio e preconceito, não dá mais o mesmo caldo. Bad Bunny, quando jogou a bola no chão e disse "seguimos aqui", estava fincando a bandeira da grande América de todos no gramado do estádio.

Enquanto isso, do lado de fora, milhares de cidadãos estadunidenses faziam muralha humana unidos, com cartazes contra o ICE, para se necessário barrar a entrada no estádio dessa força policial violenta em busca de latinos na audiência. Comovente, surpreendente, significativo. A comunidade unida para proteger os latinos contra o Departamento de Justiça, DOJ (Department of Justice).

O MAGA não sabe de nada. Ele não está "making America Great again", como diz a sigla. Ele está empurrando os Estados Unidos ladeira abaixo, junto com o robusto Trump, rolando com Vance e Rubio. Eles podem até fazer novos ataques bélicos a outros países, mas já perderam essa guerra. Sabem por quê? Porque os interesses do mercado entraram em campo, e a camisa que vestem é a do time do maior consumo.

Soy loca por ti America. América Latina, América do Sul, América Central, América do Norte, com EUA e Canadá, todos juntos e misturados.