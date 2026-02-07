Lula prega solidariedade a Cuba e à Venezuela, exalta parceria Brasil-China e critica pressão dos EUA

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pregou neste sábado (7) a solidariedade a Cuba, à Venezuela e exaltou a parceria com a China, diante das pressões exercidas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra tais nações.

Lula não citou diretamente o governo Trump ao referir-se à China especificamente, mas Washington vem aumentando a pressão sobre governos da América do Sul para se apoderar dos recursos naturais da região, tendo firmado um acordo nesse sentido já com a Argentina.

"Nosso país é soberano, solidário ao povo cubano que é vítima de um massacre de especulação de especulação dos EUA e temos que encontrar como partido um jeito de ajudar, temos que dizer em alto e bom som que o problema da Venezuela tem que ser resolvido pelo povo da Venezuela e não pelo Trump. Toda reunião é para evitar que vendamos terras raras à China. Sou muito grato à parceria que temos com a China, porque é uma parceria exitosa e respeitosa", disse Lula no evento que encerrou a celebração dos 46 anos da fundação do PT, em Salvador-BA.

Em seu discurso, Lula também afirmou que sua versão "paz e amor" acabou, e que diante das eleições nacionais que se avizinham, começou o que descreveu como uma "guerra" entre a verdade e a mentira.

Em tom de autocrítica, Lula pediu ainda à militância que leia o manifesto do PT e disse que o partido não pode padecer, como ocorre com algumas siglas em decadência no campo da direita.