EUA firmam acordo com a Argentina para garantir "reserva estratégica" de minerais críticos

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Argentina, país governado por Javier Milei, assinou, na quarta-feira (4), junto a representantes dos Estados Unidos, um acordo de cooperação em mineração e processamento de minerais críticos.

A primeira reunião de ministros das Relações Exteriores de mais de 50 países, dedicada aos minerais críticos e às suas cadeias de suprimento, foi concluída em Washington. Após o encontro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que Washington assinaria novos acordos-quadro sobre minerais críticos com diversos parceiros até o fim do dia. Os Estados Unidos firmaram acordos-quadro relacionados a minerais críticos com 11 países, informou o Departamento de Estado dos EUA posteriormente na quarta-feira.

“Hoje, os Estados Unidos assinaram onze novos acordos-quadro bilaterais ou memorandos de entendimento (MOUs) sobre minerais críticos com países como Argentina, Ilhas Cook, Equador, Guiné, Marrocos, Paraguai, Peru, Filipinas, Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão”, afirmou o departamento no comunicado.

Marco Rubio destacou em especial que o acordo com a Argentina “desempenhará um papel-chave para o mundo” graças aos seus recursos naturais, à experiência em processamento e à localização estratégica, informou o canal Alma Plus.

O governo Milei declarou que busca impulsionar o comércio e os investimentos na exploração, extração e processamento de recursos estratégicos, como o lítio e o cobre.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores argentino destacou a assinatura do entendimento entre os dois países: “Durante a Reunião Ministerial sobre Minerais Críticos convocada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, a República Argentina e os Estados Unidos subscreveram um Instrumento-Quadro para o Fortalecimento do Fornecimento em Mineração e Processamento de Minerais Críticos, por meio do qual ratificam sua associação estratégica e seu compromisso com o desenvolvimento de um fornecimento seguro, resiliente e competitivo”.

Em 2025, as exportações minerais argentinas alcançaram um recorde de 6,037 bilhões de dólares, com crescimento interanual próximo de 30%. As projeções oficiais estimam que a mineração poderá superar 30 bilhões de dólares em exportações ao longo da próxima década, consolidando-se, ao lado da energia e da agroindústria, como um dos pilares da transformação econômica.

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, os novos memorandos de entendimento se somam a outros 10 assinados nos últimos cinco meses, acrescentando que as negociações desse tipo de acordo também foram concluídas com 17 países.

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou uma reserva estratégica de minerais críticos para a defesa nacional. O presidente destacou a importância da iniciativa e afirmou que Washington está firmando grandes acordos sobre minerais com diversos países. (Com informações da Sputnik).